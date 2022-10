Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Parecen zopilotes, dejen que termine el novenario”, les recetó sin miramiento alguno Ricardo Monreal Ávila, presidente del Senado, a los políticos tamaulipecos que le urgían tiempos para que se declarara la vacante y comenzar así una elección extraordinaria.

“Es un ser humano, primero la familia, lo demás es estar zopiloteando”, añadió.

Y la verdad más que esperar un tiempo lo principal es asegurar que haya condiciones y dinero para una elección extraordinaria donde se elegiría un Senador que represente a Tamaulipas, que además es inútil en cuanto a que ya hay otros 127 en esa cámara, entonces no es de vida o muerte para una comunidad, menos para el país, por más importante que pudiera ser el cargo, llamar a una elección extraordinaria.

También hay que decir que Ricardo Monreal tiene mucha razón, porque apenas habían trascurrido minutos de la lamentable tragedia donde perdiera la vida el Senador que representa al Estado, Faustino López Vargas, el pasado sábado, y la voracidad de los políticos tamaulipecos se asomó, iban tras su cargo y desde ese instante no tuvieron empacho en promover la especie de que habrá elecciones extraordinarias.

Como si no causara pena el deceso de un ser humano festinaban esa tragedia, ya sea porque sienten que pueden competir y ganar, otros quieren el puesto para su exjefe como el dirigente del PAN, Luis René Cantú que sueña ver a Cabeza de Vaca de candidato, peor el caso, unos más ya apostándole a la sucesión de la gubernatura en seis años, es decir, va sentándose el nuevo gobernador y ya están pensando en ser el sucesor, de ese tamaño la locura.

Lo real es que todavía no sabemos si habrá elecciones, las probabilidades son altas, pero la autoridad electoral se tomará sus tiempos.

Más real es que no requerimos un senador, no urge, por lo menos no a los tamaulipecos, porque estamos más que representados con quienes ejercen la función de legisladores o de plano no esperamos mucho de quienes están o de otro más.

Todavía hay algo peor que agregarle a este embrollo, una elección extraordinaria nos va a traer más problemas que beneficios, porque nuevamente Tamaulipas se convertiría en una arena de la política nacional que nos dividiría, nos polarizará como sociedad y eso no conviene a nadie, menos a un gobierno que está estrenándose, fuerte, ya que cualquier polítiquillo aprovechará el espacio para desacreditarlo intentando llevar agua a su molino.

Nada pasa si se queda acéfalo un año y medio ese escaño, dicen que dos pero en realidad si es elegido en febrero, vendrán los plazos para las impugnaciones y quizá se llegue marzo o abril para la calificación final de la misma, luego tomará protesta y para septiembre del año siguiente saldría, en síntesis, en realidad apenas terminaría esa elección y comenzaría una larga precampaña para la otra, para los puestos que se disputarán en el 2024 que serán cientos ya que entran los regidores, síndicos, luego los premios mayores que son las presidencias municipales y diputaciones locales, y a nivel nacional el sueño dorado de muchos de pretender ser Diputados federales, Senadores o llegar a la presidencia de la República.

Concretando, las personas que festinan que haya quedado libre un escaño en el Senado y ya se lo quieren pelear solo son políticos carroñeros, zopilotes como les dijo Monreal, mercenarios, personajes sin escrúpulos que no ven las necesidades del Estado, que no quieren entender que el dinero que se gastaría en una elección de ese tipo puede servir para la educación o la salud, que no comprenden que ir a una elección extraordinaria para senador es inútil con el añadido de que nos va a dividir mucho y solo será el comienzo de una nueva guerra ya que al siguiente año otra vez habría elecciones, ese sí, muy importantes, y otra vez…

PROMUEVE Y SE OCUPA UAT DE SALUD MENTAL DE LOS NIÑOS… Con el propósito de fortalecer la gestión emocional entre la comunidad estudiantil y sus padres, el Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes (CEINA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo una serie de actividades que tuvieron como marco el Día Mundial de la Salud Mental.

Como parte de dicha conmemoración, cuyo objetivo es aumentar y movilizar los esfuerzos en apoyo a la salud mental, el centro educativo de idiomas proporcionó información para que tanto sus alumnos como padres de familia tomen conciencia sobre la identificación de las emociones, cómo se manifiestan, cómo reconocerlas y gestionarlas exitosamente.

En las actividades realizadas en las instalaciones de dicha institución en Ciudad Victoria, acompañaron a los alumnos la C. P. Imelda Sustaita de Mendoza, miembro honorario del grupo UAT U-NIDO; y la Mtra. María Dolores Martínez Hernández, directora del CEINA.

En este contexto, los alumnos de las áreas kínder y kids participaron en los trabajos denominados “How do you feel Today?”, donde, mediante la proyección del cuento El monstruo de colores, de Anna Llenas, se organizaron dinámicas orientadas a aumentar la conciencia de los problemas de salud mental, además de identificar y reconocer las diferentes emociones que experimentan día a día.

Por su parte, los padres de familia recibieron la plática “Manejo de las emociones”, impartida por la Lic. María Alejandra Díaz Nieto, psicóloga clínica del CEINA, quien explicó a los paterfamilias el reconocimiento y manejo de las emociones en sus hijos, y cómo ha impactado la pandemia en la integración social de los mismos.

De esta manera, la UAT cumple con el objetivo de ofrecer una educación integral que propicie en el alumno el óptimo desarrollo de sus habilidades, capacidades y actitudes que favorezcan su desenvolvimiento.

