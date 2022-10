Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Más o menos 12 años atrás se denunció un desfalco en el Colegio de Bachilleres que estaba a cargo de Isaac Mata Vizcaíno, se descubrió que en esa institución inventaron una nómina ilícitamente, nomás con 25 “trabajadores” cuyos expedientes fueron construidos a base de solicitudes de empleo de donde obtuvieron datos, “se les contrató”, se ordenó el pago vía depósitos a tarjetas bancarias pero estas nunca fueron entregadas, pero si “vaciadas” cada 15 días y con ese modus operandi, en muy corto tiempo, pudieron desfalcar a esa institución con un monto de entre los 64 millones de pesos y los 109 millones de pesos, ni la autoridad ni las instituciones dañadas informaron a ciencia cierta el daño.

Fue simple robar el dinero del pueblo, a los 25 “trabajadores” se les pagaban los mejores sueldos, se les daban las mejores compensaciones y ya.

Hay que aclarar que quien era el encargado de los COBAT jamás huyó, se le veía muy alegre en todas partes, se decía inocente e incluso algunos medios publicaron que Mata Vizcaíno en su defensa afirmó que no se mandaba solo y que no tenía temor alguno de caer en la cárcel porque era el amigo más querido del ex Secretario General de Gobierno, de aquel tiempo, para fortuna suya y desgracia del pueblo, de los trabajadores del COBAT a quienes ni siquiera se ha sido capaz de pagarles un laudo por un pleito laboral, el tiempo le dio la razón al exfuncionario.

La historia se la recuerdo porque cada día crece más el escándalo sobre los aviadores del sexenio pasado, se afirma que se han encontrado nóminas infladas en todas las dependencias, tan solo en educación investigan más de mil 400 casos, imagínese como estará la Secretaría de Salud, la Sedesol.

Pero el recuerdo no solo era para llenarlo de nostalgia o rabia, es para ponernos a pensar en la razón del por qué estamos como estamos y también para invitarlo a dejar volar la imaginación, seguro se encabronará más, pero ya ni modo, vamos a hacerlo.

Eche a volar poquito la imaginación, si con 25 trabajadores inventados en el COBAT, hace 12 años, los funcionarios corruptos protegidos desde las alturas se permitieron un saqueo de 64 millones de pesos o mucho más (le insisto que nunca sabremos a ciencia cierta el monto), pues, ¿cómo cuánto le gusta que se pudo haber dañado el erario si en la SET se comprueba que si son aviadores las personas que se investigan?, hablamos de que la nómina se infló más de cincuenta veces en relación al Colegio de Bachilleres por lo que si Pitágoras no miente podríamos estar hablando de un desvío de recursos del orden de los cuatro mil millones de pesos, como mínimo y por año, se habla de cinco en los que operaron más o menos de esa forma, pues son 20 mil millones de pesos, el presupuesto de 20 años que se gastan en Ciudad Victoria para comparar, y en lugar de ello los dineros fueron a parar a las cuentas de funcionarios, amigos, amantes, novios y novias, familiares de la gente en el poder.

Pero todavía no se espante, tome asiento porque el daño por aviadores en la SET quizá sea similar al del Salud, al de Sedesol, que operaban hasta políticamente, claro, ya sumó 60 mil millones de pesos, recursos que seguramente serían presupuesto anual suficiente para unos 35 municipios del Estado y apenas es lo poquito, porque con las nóminas se hace lo que se puede, pero en los temas de becas, despensas, y los moches en obras públicas ahí sí, otra vez de acuerdo a datos que han dado los nuevos funcionarios, se despachaban con la cuchara grande.

Le reitero, no son inventos, el Secretario de Administración, el propio gobernador, ya hablaron de que hay denuncias de empresarios sobre el trato que les daban, de trabajadores a los que les quitaban sus compensaciones, que se están investigando y hay otras denuncias que y tienen que ver con empresas fantasmas que facturaron miles de millones de pesos, con rentas de casas y edificios que se inflaron en varios cientos de miles de pesos y hasta compras que se hicieron de productos o servicios que nunca se prestaron o se hicieron con una calidad mil veces menor a lo que se debería de recibir de acuerdo a lo pagado con dinero del pueblo, esto último hasta en medicamentos.

Hay más daño a las finanzas públicas, el aumentó la deuda hasta los, la quiebra del fondo de pensiones de los trabajadores y, se preguntará, ¿Llenaron con ese dinero?, pues no, además de recursos financieros que desaparecieron o se llevaron, igual se habla de que el gobierno actual ha iniciado procedimientos legales para recuperar propiedades públicas que le fueron entregadas a políticos y ex funcionarios de manera ilegal.

Le dije que se iba a encabronar, y eso nomás al echar a volar la pura imaginación con los datos sueltos que se han filtrado, que pasará cuando se conozca a los beneficiarios de muchos programas o proyectos, ahí es donde quedará claro que todos los excesos, actos de corrupción y proteger a los amigos, cómplices y quereres de todos los sexos lo que sigue es llevar ante la justicia a los mismos y luego quitarles todo el dinero mal habido o meter a la cárcel a los culpables, a quienes sin tentarse el corazón provocaron que los tamaulipecos sigamos sufriendo por baches, fugas de aguas negras, poca seguridad, de violencia, y baja calidad en servicios de salud y educación, eso, y aunque suene reiterativo, entre muchas otras cosas…

EL CAMBIO SERÁ DE FONDO, AVA… Durante su participación en la conferencia mañanera, el gobernador sentenció: “Su visita anima nuestra esperanza en un futuro infinitamente mejor. La misma esperanza con la que logramos vencer toda clase de obstáculos, que intentaban contener la transformación que ya está en marcha, en nuestro estado», expresó.

Américo Villarreal Anaya destacó también los resultados de la reunión sostenida con funcionarios del Gobierno Federal.

«De la misma forma, nos alienta la presencia que tuvimos el día de ayer, del equipo de colaboradores del señor presidente, con quienes tuvimos una reunión fructífera muy productiva, en la que se plantearon proyectos fundamentales para el aprovechamiento de las grandes ventajas que tiene y ofrece Tamaulipas y para la atención prioritaria que debemos dar a los más pobres», mencionó.

El jefe del ejecutivo destacó que su gobierno viene de una contienda política difícil e inédita en la historia reciente del estado, la cual aseguró, no ha terminado, ni con el relevo constitucional.

«Tamaulipas ha decidido desterrar el veto y hasta el sabotaje contra las políticas públicas de la Cuarta Transformación. Ofensiva que se gestaba y financiaba desde acá y que por razones políticas había colocado a nuestro estado, en una dirección distinta de las políticas de austeridad, de la recuperación de nuestra soberanía energética, del combate a la corrupción, de la verdadera división de poderes, del respeto a los derechos humanos, de los programas de bienestar que no tienen precedente y que son ahora garantía constitucional», mencionó.

Agregó que a partir del primero de octubre, Tamaulipas ha iniciado una transformación, que también tiene sus ideales en los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

En la conferencia mañanera tomaron parte el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, Rafael Ojeda; la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; el Canciller Marcelo Ebrard y el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le le agradeceré que me regale un Me Gusta y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]