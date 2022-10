Por Agencias.

Ciudad de México.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Ricardo Salinas Pliego que haya pagado el crédito fiscal de 2 mil 772 millones de pesos, al empresario le han llovido críticas en redes sociales, mismas que ha respondido con burlas e insultos.

Hasta a Epigmenio Ibarra le tocó: “Epi… no entremos en esos temas tú y yo”, le escribió seguido de emojis de risa, luego de que el productor tuiteó que Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, pagó impuestos por más de dos mil 772 millones de pesos esta semana que tenía pendientes desde hace varios años, luego de aceptar la resolución de la SCJN.

A la senadora de Morena Citlalli Hernández la insultó después de que ella le recordó que ya solo faltaba que pague los otros 31 mil millones de pesos que le reclama el SAT.

Salinas Pliego le contestó: “¿Y cuándo se va a poner a dieta cenadora, usted y yo habíamos hecho una apuesta y no la veo que quiera cumplir… a ver, de quién son esos panes de la foto y cuantos quedaron vivos (sic)?”

También se fue contra Rafael Barajas, El Fisgón, quien comentó en sus redes sociales que Salinas Pliego llevaba años sin pagar impuestos y, al tener que pagar 2 mil 700 millones, “enfureció. Perdió el control. Insultó…”.

Añadió que “se espera con impaciencia el espectáculo que dará cuando tenga que pagar los 31 mil millones que aún adeuda”.

Al respecto, Salinas Pliego comentó: “Tardaron años para convencernos de retirar los amparos y así se ponen, en lugar de decir que con ese dinero van a comprar medicinas contra el cancer o lo van a invertir en los jóvenes emprendedores o en la ciencia… ¿que irán a hacer con estos 2, 770, 000, 000? y se emocionan (sic)”.

A los usuarios que lo criticaron incluso les fue peor, como a un usuario que señaló que, en realidad, los clientes de las empresas de Salinas Pliego son los que le dan de comer al magnate.

Así respondió el magnate: “A este cabron se lo van a llevar los extraterrestres y no por inteligente, sino para estudiar cómo es que una forma de vida puede ser tan pendeja y sobrevivir en la tierra. Sus razonamientos son impresionantes!!! Le faltó decirme que si no respiro me muero (sic)”.

Otro usuario cuestionó si era normal “que el pendejo de @RicardoBSalinas deba el 25% de su fortuna?” Le contestó: “Obviamente pendejo, tú le debes hasta los calzones a Elektra, no te hagas que la Virgen te habla”.

A Salinas Pliego también lo insultaron. Alguien que le dijo imbécil porque se roba “los impuestos de todos los mexicanos”, recibió como respuesta lo siguiente: “Ah su madre este cabrón si esta feo y pendejo… le voy a pagar 2 cirugías, una de cerebro para que se le aminore su pendejez y otra de cara, para que no ande asustando gente (sic)”.

Luego, respondiendo comentarios de apoyo, Salinas Pliego comentó: “Salió para pagar con lo que gané acá en el black jack… pero los muertos de hambre #Gobernicolas y paleros #Comunistas en lugar de estar contentos porque les voy a dar de tragar unos años con esa lana, siguen llorando. ¿Ahora con que van a joder? Exijo que se ponga a dieta (sic)”.

“Yo cumplí con mi palabra y mis empresas pagaron lo que dicen que debía de impuestos… ahora que la cenadora se ponga a dieta, ahh y con esos 2, 800 millones cómprese un jabón y báñese perro #Comunista. Agradézcame que va a tener para tragar croquetas otros 2 años (sic)”, contestó a un comentario donde le preguntaban si entonces se estaba robando más de 2 mil 800 millones vía la evasión de impuestos.

Una constante en sus comentarios fue la frase de que daría “de tragar” a los seguidores del presidente López Obrador.

“Les mandamos saludos a todos mis seguidores, mi socio @Irarragorri y mis buenos amigos @CarlosDiazcady y Brockmann, andamos bien ocupados ganando lana para pagar impuestos y que los perros puedan seguir comiendo. A seguir la fiesta y el #RicardoSalinasFest!!!”, indicó en otro tuit. (proceso.com.mx).