Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dejar a la deriva a un estado como Tamaulipas, de cuyos habitantes se expresa requetebién el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, habría sido una especie de gancho al hígado para la administración de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Por fortuna y dado el aprecio que le tiene LÓPEZ OBRADOR a VILLARREAL ANAYA, éste encontró eco a sus peticiones y le facilitarán dos mil millones de pesos para que cierre el año sin dolores de cabeza.

Con ello empiezan a tumbarse las trampas que dejó el ex gobernador panista y eso permite que AMÉRICO muestre fortaleza y no debilidad.

Si bien puede haber diversas prioridades para la actual gestión estatal, lo fundamental e inmediato es contar con recursos monetarios para frenar cualquier grilla.

Al fin y al cabo los burócratas en activo, además de jubilados y pensionados lo que quieren es que lleguen íntegros sus pagos, compensaciones y aguinaldos.

Otro aspecto benéfico para los tamaulipecos y el gobierno estatal es que se avanzó en cuanto a la presentación de proyectos regionales y de aquellos que, de hacerse realidad, tendrán eco a nivel nacional.

Si de lo que se trata es de recuperar o potenciar la grandeza de Tamaulipas qué mejor que la federación invierta acá en premio a la manera ejemplar en que los ciudadanos lograron, mediante el voto, liberarse del lastre que significaba el gobierno de filiación panista.

Los integrantes del gabinete no podían quedarle mal a su jefe y por eso y tal vez convencimiento, se sumaron al Plan de Apoyo a Tamaulipas al abrir sus ofertas para articularse al desarrollo de la entidad.

Es un compromiso que hicieron ante LÓPEZ OBRADOR y, al menos hasta el 2024 tendrán que cumplirlo.

Diríamos que en lo inmediato y lo que viene a mediano plazo la sinergia federación estado avanza sin mayor complicación. Son buenas noticias luego de un pasado de incertidumbre en el que prevaleció el partidismo e intereses de grupo.

Precisamente el aspecto político es una vertiente más que estuvo presente durante la visita presidencial. Esto se notó en la reunión de gabinete como en el encuentro con representantes de medios de comunicación en La Mañanera.

El tema no es simple ya que desmantelar el entramado que dejó en su huida el ex gobernador, FRANCISCO N no será tarea fácil, porque el aludido tiene enquistados a sus incondicionales en los poderes Legislativo y Judicial y en la Fiscalía estatal.

De ahí que los operadores políticos del actual gobierno estatal deben mostrar sus buenos oficios para recuperar espacios y no dejar pasar nada que permita a los adversarios conservar sus trincheras.

Al fin y al cabo el respaldo que se da también tiene su connotación política.

Por cierto, mal se vieron los diputados panistas del Congreso local al retirarse del pleno para no escuchar el planteamiento que hizo el titular de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, que fue a ese poder para explicarles lo que es la Reforma Constitucional que respalda la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta el 2028 y el que la Guardia Nacional pase depender de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Dicen los panistas que no están de acuerdo en que el Ejército realice tareas de seguridad pero no precisan quién puede frenar a los grupos delictivos. Más aún, se olvidan de que fue un presidente emanado de las filas de Acción Nacional, el que sacó al Ejército a éste tipo de tareas solo que en forma ilegal.

Se nota que tienen memoria corta y ganas se seguir “regando el tepache”.

RULETA

Casi dos a uno fue la diferencia en votación para el triunfo de ADOLFO SIERRA MEDINA sobe su adversaria REYNA SAN JUANA GUERRERO VÁZQUEZ, en los comicios para la dirigencia de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadoras de Salud (SNTSA).

En la elección participaron las planillas Roja, liderada por SIERRA MEDINA, que obtuvo dos mil 861 votos, mientras que la planilla Amarilla solo logró obtener mil 461 votos, por lo que la diferencia es de mil 391 votos a favor ADOLFO.

De ésta manera habrá continuidad en el liderazgo de un gremio que se identifica con la Cuarta Transformación (4T).

En contraparte, a GUERRERO VÁZQUEZ se le liga con el panismo, en forma específica con el grupo cabecista que recién perdió la elección a la gubernatura. De hecho se documenta que ella fue una de las operadoras a favor del candidato albiceleste, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Con relación a SIERRA MEDIANA, hasta pisó la cárcel por el supuesto proselitismo que realizó horario de trabajo. Es decir, le fincaron un disque delito electoral.

Cabe hacer el apunte que el triunfador de la contienda en la Sección 51, una vez que se conocieron los resultados, hizo un llamado a la unidad de sus compañeros, en tanto que se requiere sumar.

Se trata de una actitud madura y generosa del dirigente; los perdedores de la contienda bien harían en tomarle la palabra y cerras filas.

AL CIERRE

Alguien tendrá que rendir cuentas sobre la venta de plazas que se dio en Salud y Educación, no hace mucho.