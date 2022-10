Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El apriete a los altos funcionarios de la pasada administración está próximo a sentirse pero sin caer en el ajuste de cuentas y la persecución política. Nada que ver con la infame e ilegal tendencia que privó en el sexenio anterior.

Ahora los procesos que se siguen están apegados a derecho y se cuida separar lo que cabe dentro de la justicia administrativa y lo que es de materia penal.

Las directrices las marcó el Gobernador AMÉRICO VILLAREAL ANAYA, el cual ha reiterado su compromiso en cuanto a la transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y lo de cero impunidad.

Por ello es significativo lo que se está llevando a cabo, en el primer mes del presente mandato, al documentar los excesos e irregularidades cometidas en las diversas dependencias durante la gestión panista.

Así se notó durante la rueda de prensa que tuvo lugar este lunes, que fue presidida por VILLARRERAL ANAYA y en la que estuvo acompañado por JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI, TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ y NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO, titulares de Administración, Directora Jurídica y Contralora, en forma respectiva.

El y las servidoras públicas dieron cuenta de lo que se está realizando y que apunta a no dejar pasar nada de lo que no se sustente en la aplicación de la ley.

De ahí que la contralora informara que se han detectado 22 presuntas irregularidades u omisiones de las que tendrán que responder los ex secretarios o funcionarios a los que se cite.

Igual se dio cuenta de que están pendientes de presentar su declaración 437 personas y que siete más incurrieron en omisiones en cuanto a transparencia.

Cabe apuntar que PEDRAZA MELO precisó que del conjunto de las anomalías que se identificaron, en dos de ellas se presume que hubo daño patrimonial, lo que implica posibles denuncias ante la Fiscalía.

A propósito, el paquete que llegará a la ventanilla de la Fiscalía estatal, si nos atenemos a lo que dijo CONTRERAS LÓPEZ, va a ir abultado ya que se habrían cometido posibles delitos, desde los altos mandos hasta jefes de departamento.

Por su parte, LAVÍN VERÁSTEGUI estableció que hay un deterioro notable en cuanto a vehículos y equipo de transporte.

Subrayó que prácticamente dejaron sin vehículos al gobierno estatal dado que operaban mediante el arrendamiento, por lo que la situación es compleja. Obvio que los “favorecidos” fueron mandos medios y altos.

El negocio fue completo para los servidores públicos que tuvieron la “brillante idea” de rentar cualquier cantidad de vehículos. Porque a lo mejor la arrendadora era de un prestanombres o amigo.

Si fue así los fajos de billetes no dejaron de fluir hacia los que hicieron la transa desde el gobierno cabecista.

Todavía más: al final del sexenio, los que traían vehículo oficial, jefes por supuesto, recibieron la oferta de parte de la o las arrendadoras de quedarse con la o las unidades, con solo aportar una módica cantidad.

La voracidad no tuvo límites ya que se comenta que, desde las dependencias, poco antes de que concluyera en mandato, les dieron la oportunidad de equipar los vehículos que iban a comprar. Esto con cargo y costo al erario público.

Se comenta que el atraco fue tumultuoso y que en la Secretaría de Salud y Educación se dejaron caer. Hay quienes se llevaron su bono sexenal y aparte escritorios, sillas, computadoras, climas y su lote de vehículos. ¡Suertudos!

Ya saldrán a relucir los nombres al igual que lo que sucede con FRANCISCO N., el cual es prófugo de la justicia.

De regreso a lo de la rueda de prensa, les comparto que el jefe del ejecutivo estatal, AMÉRICO VILLARREAL, hizo un recuento de logros inmediatos y a mediano plazo, debido a la visita del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Habló de las 30 acciones y obras que serán respaldadas por la federación, al tiempo que aseguró que el cambio en Tamaulipas será de fondo.

“Es una gran noticia porque habrá más empleo, inversión; más cobertura en programas sociales y mayor seguridad ciudadana; más justicia y total respeto a las garantías y derechos humanos. Seguridad sin miedo, tal como lo prometimos”, dijo el Gobernador.

Lo que se ve es que la alineación del estado con la federación empieza a rendir sus frutos.

AL CIERRE

Era de esperar que el nuevo Secretario de Seguridad Pública, SERGIO CHÁVEZ GARCÍA, trajera “el sable en ristre” para meter orden en las corporaciones policiacas.

Para empezar, ya anuncio que volverán a ser evaluados los integrantes de dichas corporaciones y adelantó que habrá depuración.

Los retos ahí están. Cuidar que no se violen los derechos humanos; que los integrantes de las corporaciones no se pasen de vivos con los ciudadanos y le quieten dinero; que no estén infiltradas por grupos criminales; que estén debidamente capacitados y, por supuesto, que no sean adictos a las drogas.

En contraparte, lo uniformados merecen adecuadas condiciones de trabajo y trato digno, buenos salarios y prestaciones, atención médica de calidad para ellos y sus familias, viáticos suficientes y a tiempo; contar con las unidades y equipamiento necesario y no dar favoritismo a camarillas serviles con los jefes.

Veremos si el General maneja bien la mano izquierda para superar inercias, mediante la aplicación de leyes y reglamentos sin dejar de lado la persuasión.

Al parecer hay “hermandades” o complicidades en las corporaciones que se desempeñan en seguridad pública. Y lo más seguro es que se de la resistencia. Suele suceder pero la transformación es necesaria…

+.-Amor con amor se paga, le dice EDUARDO GATTÁS BÁEZ a sus representados, por medio de sus redes sociales, debido a que reconocen su labor al frente de municipio de Victoria, lo que lo hace figurar entre los 10 mejores Alcaldes a nivel nacional.

Esto lo documenta la encuestadora Mitofsky en su publicación de octubre.

Lo interesante también es que Lalo alcanzó 43.3 puntos en agosto del 2022 y sumó 4.6 puntos para llegar a 47.9, en el presente mes.