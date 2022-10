Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Más allá de los ofrecimientos al pueblo de Tamaulipas, de la cantaleta de no robar, no mentir, no traicionar, hay tres momentos de la toma de protesta como gobernador de Tamaulipas del Doctor Américo Villarreal que siembran fe, esperanza y, sobre todo, marcan un buen comienzo a esta nueva era en Tamaulipas.

El primero, y el más sobresaliente de todos, fue su discurso en el Congreso porque a pesar de todos los desaires que recibió por primera vez a esta legislatura le ofreció un trato amigable, más que eso, honorable, es decir, el espacio que en teoría les debió corresponder de siempre por fin lo obtuvieron, las puertas de la colaboración, y no sumisión como ocurría hasta el viernes, han quedado abiertas para quien quiera hacer algo por Tamaulipas, aquí las palabras del gobernador.

“Quiero reconocer a este Honorable Congreso, pilar esencial de nuestra condición republicana y democrática… y expresarles, -señoras y señores diputados- mi disposición a construir consensos, y con ello allanar el camino hacia un futuro mejor en nuestro Estado.

“Estoy seguro de que compartimos el objetivo superior de lograr un mayor bienestar y prosperidad para todos nuestros ciudadanos. Trabajemos a favor del pueblo. Esa es la convocatoria que, desde este primer momento, hago cordial y sinceramente a esta Soberanía.

Para que con altura en el debate parlamentario; con la exposición libre y respetuosa de sus ideas… puedan enriquecer este proyecto de cambio… refrendando así su compromiso ante la delicada y honrosa representación, que se les ha conferido”.

Es, le decía, la parte más sobresaliente del sábado, porque marca que no hemos de vivir en el pasado, que Américo dejó atrás la politiquería para entrarle a buscar la mejor forma de gobernar.

Pero no lo hizo doblándose, menos perdonando ofensas a los tamaulipecos, lo hizo con el conocimiento pleno que la transformación debe comenzar con la justicia, con llamar a cuentas a quienes hayan cometido delitos, lo dejó claro en sus siguientes intervenciones.

Luego del congreso vienen dos momentos más que son destacables, el amplio respaldo que recibió de gobernadores, legisladores federales, de todos los presidenciables de su partido y, hay que decir, de los panistas más centrados que ya le dieron vuelta a la hoja, que también mostraron y tendieron su mano derecha para colaborar, que se dijeron respetuosos de la investidura y la calidad de gobernador de Américo Villarreal, es más, hasta se mostraron más optimistas de que las cosas van a mejorar en respeto a su autonomía y por ello hicieron acto de presencia en un acto que parecía solo fiesta de Morena, finalmente, el tercer punto que marcó el sábado, y quedará para la historia, fue la decisión de rendir protesta ante el pueblo, hacerlo con solemnidad y en un momento anterior en el que habló de moches, saqueo, de una administración corrupta que se fue y a la que vaticinó pronto tendrá que rendir cuentas, eso marcará diferencia.

Hay, desde luego, otros momentos más que sobresalieron, el hecho de ofrecer análisis y trabajo serio sobre las obras y proyectos del pasado antes de borrarlos del mapa o fortalecerlos, la propuesta de un gabinete que por primera vez es paritario y no solo eso, que esa paridad la abonan mujeres ampliamente preparadas, con maestrías y doctorados, con amplio respaldo en su andar político, la fortaleza de saber quién es cuando habla de su profesión y de su familia.

Por supuesto, es muy pronto para vaticinar que tan buena, regular o mala puede ser la administración de Américo Villarreal, sin embargo reza el viejo y conocido refrán que lo que bien comienza bien acaba, este sexenio ya tuvo un buen comienzo, y lo tuvo porque nos dejó claro que quedó atrás la campaña, que llega con más alegría que rencores, que tiene un nombre, un legado y un prestigio que proteger, honrar, por lo demás, ya en seis años ojalá nos toque hablar de como nos irá a todos los tamaulipecos en esta nueva administración.

Dios bendiga a Tamaulipas…

ALENTARÁ LA UAT MÁS COLABORACIÓN CON EL GOBIERN DE AMERICO VILLARREAL… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabajará fuerte y en equipo con el Gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya, expresó el Rector Guillermo Mendoza Cavazos.

“Estamos listos para trabajar con el nuevo gobierno en todos los proyectos, y en todo lo que podamos aportar desde nuestro Plan de Desarrollo Institucional, con muchas ganas de que le vaya bien, porque si le va bien al Gobernador le va bien a nuestro Estado, y nos va bien a nosotros como universidad”, indicó, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos.

El Rector de la UAT expresó su felicitación al Dr. Américo Villarreal Anaya por rendir protesta como Gobernador de Tamaulipas para el periodo constitucional 2022-2028, y sostuvo que el nuevo gobierno tendrá como aliada a una universidad renovada y que trabaja para responder a las demandas de la sociedad.

Luego de asistir a la ceremonia de toma de protesta que se llevó a cabo este sábado 1 de octubre en el Congreso del Estado de Tamaulipas y posteriormente en el teatro del pueblo en esta capital, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos destacó la importancia que representa para la UAT vincularse con los distintos órdenes de gobierno, en un marco de trabajo e interés común.

“Nuestra comunidad universitaria le desea el mejor de los éxitos en su encomienda y le reitera el compromiso de aportar, desde la educación superior, todo el esfuerzo posible que contribuya en la transformación, el desarrollo y bienestar de la entidad”, dijo el Rector.

Recalcó que la UAT es una institución que se debe a su estado, y que la estrecha relación y colaboración con los programas del gobierno estatal son un ejemplo de la amplia vinculación que está presente en todos los espacios de la sociedad tamaulipeca, buscando siempre el beneficio de la comunidad en general. Puntualizó que la investigación que desarrollan los expertos de la UAT en distintas áreas está al servicio de las comunidades, la cual seguramente será de interés para el Gobierno Estatal que trabajará para el bienestar del pueblo tamaulipeco.

