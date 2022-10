Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin una pizca de rubor, casi jurando decir verdad, el dirigente del PAN, Luis René Cantú, quien se autodenomina El Cachorro, declaró a los medios de comunicación haber visto a su jefe Francisco García Cabeza de Vaca el domingo 2 de octubre, que estuvo con él en su rancho, luego miro con odio a los representantes de los medios de comunicación y les afirmó que el exgobernador no tenía razón para andar huyendo.

En muy pocas horas sus mentiras van cayendo una a una, primero ya nos dimos cuenta que su jefe si tiene motivos para esconderse y ese es una orden de aprehensión en su contra, luego de ello que el dirigente azul es un mitómano profesional, según las primeras investigaciones Cabeza de Vaca huyó desde el pasado 28 de septiembre y lo habría hecho, como una burla más al pueblo, en el mismo avión del gobierno del Estado, el que pagamos todos nosotros.

La verdad es que este tipo de políticos parecen no tener vergüenza, son cínicos y está comprobado que visualizan las cosas según su conveniencia.

Vea de que le hablo, no hace muchos días, en plena campaña, el dirigente estatal del PAN le exigía al alcalde de Reynosa, Carlos Peña, y a la coordinadora de Morena en el Congreso, Úrsula Salazar Mojica que se entregaran a las autoridades, ambos eran acusados por la fiscalía de delitos diversos, el panista les afirmaba que si eran inocentes no se preocuparan porque el que nada debe nada teme, pero hoy hace todo al revés, protege la huida de su exjefe, y hasta intenta mentirnos a los tamaulipecos diciendo que estaba en Tamaulipas como si fuera tan difícil darse cuenta que no, se entiende, trataba de distraer a la autoridad, en una complicidad enferma darle más tiempo a su jefe para irse más lejos.

Siendo sensatos, el PAN en Tamaulipas debería comenzar un proceso interno para tumbar a su presidente por pérdida de confianza, por mitómano, por estar enfermo de quien sabe qué al grado que su amor, su fanatismo, por el exgobernador lo ciega y ni se entera del daño que le causará a su partido para futuras elecciones.

Va una breve historia, hace seis años al PRI el gobernador saliente, Egidio Torre, les impuso toda la estructura partidista, los dejó en el descrédito total por su mala administración y sin dinero, habían sido saqueados, ¿el resultado?, el tricolor ya casi no existe, su atractivo en el electorado lo puede llevar a desaparecer en la siguiente elección si no hacen algo extraordinario, vaya, no han podido recuperarse.

Exacto, el PAN quedó en las mismas condiciones, una dirigencia que solo obedece a Cabeza de Vaca, sin dinero, y en el descrédito total, con un agregado, su dirigente además es bastante torpe para mentir y más para operar ya que cada elección a su cargo la ha perdido, si lo anterior le parece poco, pues añada que en las siguientes elecciones tampoco tendrán dinero ni poder para hacer marranadas a sus opositores, concretando, dejar al Cachorro en la presidencia de su partido los puede llevar a desaparecer mucho más rápido que al tricolor por el odio que siente la población a su exjefe, por lo pronto, se visualiza en estudios que podrían caer al cuarto lugar en las preferencias.

Por eso le mencionaba que los panistas tienen que reaccionar pronto, acuartelarse, exigirle la renuncia a su presidente, convocar a elecciones libres para una nueva presidencia partidista y hacerlo ahora que tienen chance, luego de ello, desterrar todo el cabecismo si no quieren irse a la ruina electoral para la mala fama a la que los arrastró.

En síntesis, los azules tendrán que cuidarse de su presidente que ya se vio es fácil para intentar engañar y lento para trabajar en convencer al ciudadano de que el PAN podría regresar a ser un partido de militantes decentes.

Claro, tiene razón, en este momento Luis René Cantú Galván, El Cachorro como se hace llamar, solo es un remedo, una mala copia de su jefe y hasta tienen las mismas mañas, acuérdese de esa entrevista que el exgobernador ofreció a los medios nacionales donde les aseguró que se quedaría en Tamaulipas, que quien nada debe nada teme, que enfrentaría la justicia con su verdad, qué para todos tenía y hoy, al paso de los días, ya sin fuero y sin poder, sus palabras solo lo exhiben como lo que fue, un vil mentiroso…

FORTALECE UAT APRENDIZAJES CON PRACTICAS EN CENTROS DE TRABAJO… Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) visitaron los centros infantiles de esta casa de estudios en Ciudad Victoria, con la finalidad de observar y aprender sobre los diferentes métodos de enseñanza que se practican en dichos espacios educativos y fortalecer su aprendizaje dentro de la Licenciatura en Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil (LADBI).

En una visita guiada, un grupo de alumnas de tercer semestre de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) conoció los aspectos relevantes del funcionamiento e infraestructura del Círculo de Desarrollo Infantil y del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI UAT).

Durante el recorrido, las estudiantes fueron acompañadas por la C. P. Imelda Sustaita de Mendoza, miembro honorario del equipo UAT U-NIDO, así como la Dra. Elsa Fernanda González Quintero, directora de la UAMCEH; y la Mtra. Susana Alejandra García Caballero, titular de la materia de Servicios Educativos Inicial y Preescolar.

El objetivo de dicha práctica, es que las estudiantes universitarias observen cómo están constituidos estos centros infantiles de la UAT, qué diferencias existen entre los niveles de preescolar y educación inicial, así como los factores que impactan en la educación infantil.

Por su parte, la Mtra Claudia Verónica Cedillo de los Santos, directora del Círculo de Desarrollo Infantil; y la Mtra. Mara Clementina Cardona Castillo, directora del CENDI UAT, mostraron las respectivas instalaciones al grupo de estudiantes.

Entre otros temas, la visita les permitió a las alumnas conocer las diferencias entre los niveles de educación, el rol del docente, las actividades que se realizan para el desarrollo integral de la niñez, los modelos y estrategias utilizados en el proceso de enseñanza y los detalles de los programas pedagógicos, de estimulación temprana, nutrición y salud que se aplican en los distintos niveles.

A través de esta práctica, las universitarias tienen la posibilidad de reforzar los aprendizajes obtenidos en el aula, recabar evidencia sobre los aspectos involucrados en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje y desarrollar sus habilidades, capacidades y actitudes para ser profesionistas con valores éticos y cosmopolitas, que favorezcan su integración en los sectores productivos.

