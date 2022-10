Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La trágica muerte del senador FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, junto a su esposa, PILAR HERNÁNDEZ MORALES, (que en paz descansen), provocó una contingencia política electoral a la que tendrá que responder el partido Morena y aliados y, desde luego, el gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en su calidad de jefe político estatal

Se trata de la primer prueba de fuego al frente de los destinos de la entidad.

De hecho y guardadas las proporciones, ya tuvo un ensayo exitoso antes de rendir protesta cuando se eligieron a 90 consejeros de su instituto, mediante voto directo.

En aquel entonces solo algunas voces hablaron de malas prácticas y de haber dejado fuera a dirigentes de toda la vida de Morena y de impulsar a personas que tenían una incipiente militancia o venían de otros partidos políticos.

Lo cierto es que el compromiso se cumplió y los morenistas sacaron adelante su proceso para reorganizar a su partido y apoyar al gobernador.

Se entiende que VILLARREAL ANAYA no fue un mero espectador o referente moral sino que seguramente armó consensos con liderazgos locales y así se dio la elección, sin mayores contratiempos, “salvo incidentes menores” que no incidieron en los resultados.

En realidad el mayor reto que superó, en fechas recientes, el mandatario fue la lucha política, jurídica y mediática que derivó en el reconocimiento de su triunfo luego de una serie de marrullerías que pusieron en marcha el grupo panista, a las ordenes del entonces gobernador y hoy prófugo de la justicia, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Lo que viene para VILLARREAL ANAYA es sacar adelante los comicios extraordinarios mediante los que se decidirá quién va a ocupar el lugar, en la cámara baja, que quedó vacante debido al lamentable deceso de LÓPEZ VARGAS.

Sobre el tema y aunque sea de mal gusto, a horas de la muerte del Senador, en redes sociales empezaron a moverse nombres de los que supuestamente tienen mayor probabilidad de ir a la competencia que se decidirá en el mes de enero o febrero del 2023.

Y no se trata de algo que ya este moviéndose “de manera oficial” sino que es producto del acelere que se vive en el ámbito de la política y en medios, producto de rumores y especulaciones.

De entrada se habla de la ex alcaldesa MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, así como del ex funcionario federal, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, el Delgado de Programas Federales, LUIS LAURO REYES RODRIGUEZ, el ex munícipe CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL y a esa lista pueden sumarse jerarcas de la talla del titular de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, más los que se acumulen.

El añadido es que por aspecto de género es lógico que el abanderado morenista sea hombre.

Desde luego que importa lo del género y los nombres pero lo básico es que VILLARREAL ANAYA opere de manera fina para lograr el consenso con la dirigencia nacional de Morena sobre la mejor carta que lanzarán a la contienda.

Le toca al gobernador, acorde con la jefatura que ejerce, amarrar con los grupos y alcaldes que están alineados con la Cuarta Transformación (4T) en Tamaulipas para que no se vayan a “ondear” y terminen divididos y, por tanto, contribuyan con los contrarios.

Es de esperar que los panistas estén prestos para tratar de mandar a uno de los suyos a pelear la senaduría.

Incluso se maneja que podría ser el propio ex gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, mismo que podría llevar a cabo su última intento de lucrar con la política.

El caso es que se trata del cuadro panista más cuestionado, al grado de que anda huido para no ser alcanzado por el “brazo fuerte de la ley”, toda vez que trae un considerable paquete de denuncias por parte de la Fiscalía General de la República (PGR) y una orden de aprehensión emitida por un juez federal.

De cualquier manera y así cargue en su haber lo mencionado y ganarse a pulso el ser uno de los peores gobernadores de Tamaulipas, sería un error minimizarlo; más cuando ya empezó con el rollo de ampararse y tratar de vender esa falacia de que es un perseguido político.

Lo cierto es que es más seguro que el ex mandatario llegue a prisión que participe en la contienda electoral.

El que seguramente también se apuntará es el ex candidato a la gubernatura que recién perdió, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Habrá que ver si le dan jugada al cabecismo desde el ámbito nacional aunque sería un error de la dirigencia panista, a cargo de MARKO CORTÉS MENDOZA, tener consideraciones inmerecidas con perdedores.

En ese sentido, quizá ponga su vista en el sur, en donde el Alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRRALLAH, trae su capital político.

Por el lado del PRI, si bien cuentan con personajes para mandar a uno de ellos a la lucha electoral, no están en su mejor momento, más si consideramos la malograda alianza realizada con Acción Nacional para los comicios por la gubernatura.

Cabe apuntar que VILLARREAL ANAYA, arropado por su trayectoria y la figura del Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, además del respaldo de Morena y aliados, le ha ganado un par de veces a los panistas en la entidad.

De manera que el Doctor no tendría mayores problemas para volver a recetarles lo que merecen al impulsar a uno de sus compañeros de partido.

AL CIERRE

Durante la estancia de LÓPEZ OBRADOR en Madero, a donde vino para supervisar lo de la rehabilitación de la Refinería, sostuvo un encuentro con VILLARREAL ANAYA.

Queda claro que las cosas cambiaron y la sinergia entre federación y estado traerá buenos dividendos para los tamaulipecos en materia de inversión, lo que derivará en obras y servicios.

Por lo pronto, el presidente de México anunció que regresara a Tamaulipas con todo el gabinete para apoyar al gobernador.

Hay cordialidad y proyecto compartido. Y cabe destacar que, al arranque del sexenio, se nota la mano federal en el estado en materia de seguridad.