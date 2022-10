Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Recién lanzó un puñado de mensajes para alardear que vacacionaba; que cumplió con el deber durante su mandato y que no acudió a la toma de protesta del nuevo gobernador porque no lo invitaron. Quizá lo hizo para aparentar que no tenía mayor preocupación pero no tardó mucho en recibir un balde de agua fría.

Fue entonces cuando su soberbia y actitud retadora flaquearon, así trate de disimularlo, al enterarse que se emitió una alerta migratoria ya que un juez lo llama a cuentas acusado de delincuencia organizada.

Y si, en efecto, era cuestión de tiempo para que la Fiscalía General de la República (FGR) diera señales en cuanto al espinoso tema de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al que las autoridades identifican ahora como FRANCISCO JAVIER N.

A días de haber dejado el cargo y perdido el fuero, le cambió el escenario al ex gobernador, mismo que seguramente no andaba de vacaciones y tampoco se le cree ese rollo de que iba a regresar a su rancho. Más bien acuñó una narrativa para “curarse en salud” porque sabe de los expedientes que lo incriminan.

De lo que lo acusan más lo que se acumule es suficiente para que le diga adiós a sus pretensiones políticas para el 2024. El reto es que acredite su presunción de inocencia ante la ventanilla indicada que, desde luego, no son los medios ni redes sociales.

A juzgar por su respuesta, maniobrará desde el anonimato y su suerte dependerá de lo que haga o deje de hacer su defensa. Queda claro que no se dará a ver.

Esta a nada de convertirse en prófugo y perderse para no pisar la cárcel. Pero ya no le será fácil, así sea millonario, transar con algunos eslabones de la cadena de administración de justicia y tampoco mover el andamiaje político y mediático que operaba a su favor.

Sin duda lo que sucede traerá sus efectos inmediatos y esto se verá en el entramado de poder que existe en la entidad.

El punto es que, el caído en desgracia, es el dirigente de un grupo con pretensiones futuristas que se niega a entender que es repudiado por la gran mayoría de los tamaulipecos.

Se espera que la ola provocada por la acción de la FGR y la orden de un juez así como la alerta migratoria, impacte al Congreso local; a la llamada súper Fiscalía estatal y al Supremo Tribunal de Justicia.

Y es que a GARCÍA CABEZA DE VACA le será difícil comprobar su versión de que es un perseguido político del gobierno del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Ello debido a que existen evidencias sobre los ilícitos que cometió desde la función pública, junto a sus cómplices y hasta familiares.

Significa que el panorama para que el grupo cabecista la libre y tenga continuidad es difícil sino que imposible.

Habrá que estar pendientes de los que van a defender la causa del ex gobernador y en que tenor lo harán.

¿Acaso los legisladores GERARDO PEÑA FLORES o ISAMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA levantarán polvareda en defensa del ex mandatario?

¿Estarán prestos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, FÉLIX GARCÍA AGUIAR o el diputado y dirigente del PAN, LUIS CANTÚ GALVÁN, para asumir la defensa de su faro, luz y guía?

La reacción es factible que sea marginal, de acuerdo al compromiso, relación de parentesco y hasta grado de complicidad.

De los dirigentes nacionales panistas tampoco se espera el rasgado de vestiduras y menos de la prensa “grande”, a la que se amamantó desde las arcas tamaulipecas.

Lo que viene para la entidad, aunque no se haga efectiva la orden de aprehensión de GARCÍA CABEZA DE VACA por que anda huido, es una recomposición en el plano político partidista tamaulipeco.

Al PRI, según lo apuntamos tiempo atrás, le urgía liberarse de el lastre de la alianza tejida con Acción Nacional y mantenida de facto mediante presiones hasta el último momento en que estuvo el panismo en el mando estatal.

Con relación a la directiva del PAN lo mejor sería que el “jerarca”, LUIS CANTÚ GALVÁN, renunciara al cargo para que de inicio la reestructuración partidista sin la influencia del cabecismo.

El corte puede venir parejo y a partir del golpe que se esta asentando tendrán que “poner las barbas a remojar” ex funcionarios, empresarios y políticos transas.

Cabe señalar que la pinza se está cerrando entre federación y estado para que se haga efectiva la justicia.

Sobre ello, este lunes dimos cuenta de la no ratificación del ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, HORACIO ORTIZ RENÁN, cuya pretensión era seguir de magistrado.

Hablamos de un integrante del cuadro chico del ex mandatario GARCÍA CABEZA DE VACA.

Lo que son las cosas: fue un mes de octubre, el día 6 del 2017, cuando GARCÍA CABEZA DE VACA ordenó, a través de la entonces Procuraduría estatal, el arresto del ex gobernador, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, acusado de varios delitos y, a la fecha sigue preso.

Igual en octubre, solo que un día 5 del 2022, se informa que un juez libera una orden para detener a FRANCISCO JAVIER N.

La diferencia es que a GARCÍA CABEZA DE VACA si le respetan el debido proceso cosa que él no hizo en cuanto a HERNÁNDEZ FLORES.

Geño casi la libra mientras que a su verdugo lo está esperando la cárcel.

AL CIERRE

Victoria llega a un aniversario más y el munícipe capitalino, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, trae agenda de festejo y motivos suficientes para enfiestarse.

El fue el que recordó aquello de que “los carniceros de hoy serán las reses de mañana”.