Por Agencias

Ciudad de México.- Aunque había dicho que le pegaron sin motivo, de acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un domicilio se puede apreciar que fue el actor Alfredo Adame el que tiró la primera patada, pero falló. Después lo descontaron de un puñetazo que lo tiró al piso y un policía lo auxilió.

En el video se observa que el excandidato a diputado federal se acercó a dos sujetos y de pronto comenzaron los empujones. Luego, el conductor lanzó una patada a uno de ellos, pero no lo lastimó.

En el clip de 32 segundos se ve que uno de los sujetos lo derribó dándole un golpe en el rostro.

“Aunque el actor dijo que lo agredieron sin motivo, aquí se aprecia que él tiró la primera patada… pero falló. En respuesta le dan un puñetazo que lo manda al piso. @SSC_CDMX tuvo que ayudarlo. #ExclusivaDeC4”, escribió el periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales.

Según el programa Ventaneando, el actor confesó que tenía mucho miedo porque esas personas viven a 300 metros de su casa, son narcomenudistas y tienen antecedentes penales y que su estado de salud no pinta nada bien.

“Tengo mucho miedo, no de ellos, tengo mucho miedo porque estos tipos viven, yo no quiero que salgan, porque viven a 300 metros de mi casa. Es una banda de narcomenudistas que es muy conocida. Yo en realidad no les tenía miedo, pero mejor no meterse con ellos ni nada, pero viviría en zozobra todos los días, a ver qué día me tiran un balazo”, indicó ante reporteros.

El 28 de septiembre, el actor Alfredo Adame fue severamente golpeado por dos sujetos afuera de su casa, por acercarse a unas personas después de un tiroteo. Sus agresores ya fueron detenidos.

Las dos personas que fueron detenidas por golpear al actor fueron vinculadas a proceso y trasladadas al Reclusorio Sur por el delito de lesiones por riña.

En tanto, Adame solicitó la protección con el “Código Águila” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que consiste en patrullajes constantes alrededor de su casa, debido a que dijo temer por su seguridad. (Apro).