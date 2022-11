Por Agencias

Ciudad de México.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó al senador morenista Ricardo Monreal de intentar venderle “favores” políticos a un costo de 10 a 40 millones de pesos “que no necesitábamos, ni le estábamos pidiendo”.

En su programa Martes del Jaguar, la mandataria -también de Morena- volvió a arremeter contra el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, a quien insistió en acusar de mantener pactos con el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

“Aliado con su hermanito Alito, pactaba con las autoridades electorales y con algunas otras personalidades del mundo del poder para obtener favores personales, metió manos y dinero para ganar posiciones de las elecciones de la Ciudad de México”, señaló Sansores.

“Y si se deciden a investigar sabrán que a los candidatos, al menos a mí me tocó, intentó vendernos favores que no necesitábamos ni estábamos pidiendo. Primero, para que yo pudiera competir, y después para que me pudieran dar la constancia que ya había ganado”, añadió.

Sansores participó y ganó en las elecciones de 2018 en la Ciudad de México como candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón, la cual gobernó hasta 2021, cuando contendió por la gubernatura de Campeche.

“Y ahí te insinuaba el equipo, de 10 a 40 milloncitos”, subrayó Sansores.

La mandataria local acusó a Monreal de usar la “máscara de gran senador” y de fundar un partido con dinero de la “izquierda” y que apoyaba a la “derecha extrema”.

En su programa, Sansores difundió una entrevista de parodia en la que el senador, identificado como “Monry”, se quita varias máscaras (la de Enrique Peña, Carlos Salinas y “Alito” Moreno) y “explica” por qué prefirió ir a España en lugar de asistir a la marcha del 27 de noviembre convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. (Apro).