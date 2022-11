Por Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Estamos ante una nueva manera de informar lo que sucede en Tamaulipas, en materia de violencia e inseguridad. Transitamos del “no pasa nada” al “si pasa algo”.

Lo que se ve no solo es la coordinación de los órdenes de gobierno para abordar lo de la seguridad sino una línea efectiva de comunicación e información a fin de evitar que los ciudadanos sean víctimas de las noticias falsas y la propaganda que genera psicosis.

Ahora si se dio cuenta, desde el ámbito oficial, de los acontecimientos que trastocaron la frágil paz y tranquilidad en Nuevo Laredo, situación de la que no están exentas localidades del estado, en las cuales las bandas delictivas reclaman “territorio” .

Y es que en sexenios anteriores se tuvo la malsana actitud de minimizar lo que sucedía, como si con ello los funcionarios pudieran sustraerse de la alta responsabilidad que tenían, de garantizar la aplicación de las leyes.

Pero eso quedó en el pasado, a juzgar por lo que acabamos de constatar, en cuanto a los enfrentamientos que se dieron entre las fuerzas armadas en contra de la organización delictiva que predomina en Nuevo Laredo.

Ni más ni menos que en “la joya de la corona”, por donde se da, de manera constante, el trasiego de droga y el tráfico de indocumentados.

Lo que se informó, para cerrar especulaciones, fluyó desde el ámbito estatal en voz del Gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y a nivel federal, el propio Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, dio cuenta de lo que sucedía e igual por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En su momento, la Alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, utilizó sus redes sociales para llamar a la calma a sus representados y les expresó que la situación estaba en proceso de volver a la normalidad, es decir, que de ninguna manera se saldría de control.

VILLARREAL ANAYA habló del operativo y que éste fue exitoso al capturar a un dirigente de una agrupación criminal que opera en esa ciudad fronteriza, lo que se dio de manera planeada.

El mandatario precisó que las balaceras se presentaron en horarios y circunstancias en que pudo evitarse que se generaran perdidas de vidas humanas.

Refirió que el mandatario federal esta informado y ha reforzado la presencia del Ejército y equipamiento en Nuevo Laredo para que la población se sienta protegida y resguardada.

La señal que se manda, es la que externó AMÉRICO en entrevista con reporteros, en el sentido de que se tendrá mano firme para contrarrestar las expresiones de violencias que se presenten.

Cabe apuntar que la Guardia Estatal participó en el operativo en conjunto con elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

La respuesta dada en Nuevo Laredo podría replicarse en otros lugares de la geografía tamaulipeca si los miembros de las bandas delictivas se empeñan en imponer su ley.

Por supuesto que no se trata solo de la detención de mandos de grupos criminales, que no es cosa menor. En esencia lo que se pretende es poner un alto a los criminales y minar su poderío económico, a la par que se cierra la posibilidad de que sigan nutriendo sus filas de jóvenes a los que, en administraciones federales y estatales anteriores, no se les daban alternativas para que pudieran desarrollarse.

Ahora no se hace alarde del logro de una paz ficticia que en cualquier momento puede romperse. Más bien lo que se pretende es cambiar el estado de cosas y que se acabe con la simulación e impunidad.

Es muy endeble la supuesta seguridad que dejó la administración panista anterior, según puede constatarse.

La verdad es que en el fondo, las evaluaciones parciales y cifras alegres quedan en eso, aunque son útiles para simular a la par que se fortalece la imagen de un gobierno en base a estrategias mediáticas.

En efecto, lo fundamental es construir una paz duradera y eso tiene que ver con la coordinación y aplicación de los ordenes de gobierno para hacer realidad lo objetivos trazados en materia de seguridad.

Se entiende que, el nuevo gobierno estatal, de la mano de la federación, no permitirán que agrupaciones del crimen organizado se adueñen de espacios e impongan su voluntad mediante cobro de piso, extorsiones, secuestros y ejecuciones, además de la venta de droga.

Y para eso van por los cabecillas y buscan minar el poder económico y de letalidad que evidencian las bandas de proscritos.

Se percibe que hay una concepción de la problemática y planes que van más allá de poner tras las rejas a criminales. El reto y compromiso es ir a fondo, es decir a las bases, estructuras y complicidades.

AL CIERRE

Habrá Sesión Ordinaria de la 65 Legislatura del Congreso tamaulipeco, a las 16:00 horas, éste miércoles.

Esperemos que ningún diputado se enferme o le haga al teatro para reventar la reunión.

Los que saben aseguran que los días del panismo en el liderazgo de la Junta de Coordinación Política están contados.

Si esto se concreta lo que viene es echar abajo reformas que la bancada panista y diputados morenistas “centaveros” le obsequiaron al cabecismo.