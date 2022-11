Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca no podrá ser candidato en la elección extraordinaria al Senado de la República representando a Tamaulipas, aseguró Santiago Nieto Castillo, quien a la vez dejó abierta la posibilidad de que se inicie un juicio de procedencia para desaforar como senador a Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del ex mandatario del PAN.

En entrevista, en esta capital, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en su momento parte del equipo de transición del gobernador Américo Villarreal y actualmente encargado del despacho de la Procuraduría General Justicia del Estado de Hidalgo, consideró que al tener una orden de aprehensión vigente en su contra, Francisco García Cabeza de Vaca no puede participar en un proceso para contender a un cargo de elección popular.

“La Constitución en el artículo 38, fracción quinta, señala que se suspenden los derechos políticos a partir de que existe una orden de aprehensión, cuando una persona se encuentra prófuga de la justicia y por ser prófugo de la justicia a partir de la orden de aprehensión, es el caso particular de Francisco García Cabeza de Vaca, Al encontrarse en Estados Unidos o sustraído de la acción de justicia, se actualiza la hipótesis que es prófugo de la justicia y no podría contender por un cargo de elección popular”, reiteró.

Santiago Nieto explicó que la legislación es clara respecto a las personas que se encuentran vinculadas a un proceso por una pena que amerita acción privativa de la libertad, como es el caso del ex gobernador de Tamaulipas, por lo cual ni siquiera podría presentarse como candidato suplente.

“Tanto propietarios como suplentes deben reunir las mismas características, y es tener un modo honesto de vivir; sí una persona está vinculada a proceso por una pena que amerita acción privativa de libertades, en términos de la fracción segunda del artículo 38 o cuando se encuentra prófugo de la justicia, desde la orden de aprehensión, no tiene a salvo sus derechos políticos electorales, en virtud que se considera que no tiene un modo honesto de vivir y por lo tanto no puede ser candidato a un cargo de elección popular”, indicó.

Cuestionado sobre la posibilidad de llevar a cabo un juicio político contra el actual senador Ismael García Cabeza de Vaca, Nieto Castillo reconoció que en su momento también se presentaron denuncias en la Fiscalía General de la República contra el hermano del ex gobernador, por lo cual será la propia Fiscalía la que tendría que pronunciarse al respecto y solicitar, en su caso, una declaración de procedencia.

Agregó que los dos hermanos del ex gobernador fueron considerados en las denuncias presentadas en su momento ante la FGR, por lo que será la Fiscalía la que tendrá que valorar esta situación.

En relación con proceso de las quejas presentadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la violación que cometieron los diputados del PAN en el Congreso de Tamaulipas, Santiago Nieto dijo que “primero quiero decir que estoy muy agradecido con el Gobierno de Tamaulipas, por la invitación para impartir una conferencia entorno a los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Sobre lo preguntado, dijo que durante la campaña electoral y durante los procesos posteriores, se presentaron cinco acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“De estas cinco acciones de inconstitucionalidad todas se encuentran en integración “y la Suprema Corte no se ha pronunciado en este momento, sin embrago; sabemos que la primera va sobreseerse en razón que existe un cambio de situación jurídica con una nueva reforma, que dejó sin efecto la anterior.

“Y esto implica que vamos a tener cuatro acciones de inconstitucionalidad que la Suprema Corte tiene que analizar: el tema de la súper Fiscalía, (de Irving Barrios), el de las COMAPAS, que es un asunto realmente importante, sobre todo por la vinculación con los temas de corrupción, y por supuesto están los casos a la Reforma a Ley Orgánica del Congreso del Estado”.

Sobre el caso particular de su acérrimo enemigo, -García Cabeza de Vaca- dijo que es importante mencionar en actualmente siguen vivas las causas penales, y la Fiscalía General de la República tiene una carpeta de investigación sobre dos investigaciones que se presentaron inclusive durante el proceso impugnativo, de ellas por falsificación de documento.

“Recordemos que el señor Cabeza de Vaca presentó un escrito falsificado de la DEA y además cometió no solo la conducta de falsificación que tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sino que también se cometió otra conducta delictiva, que era el fraude procesal al haber aportado esa prueba a sabiendas de que era falsa a un proceso jurisdiccional ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Fue analizado no solamente por (el embajador (Ken Salazar) sino también por la Sala Superior del Tribunal Electoral; esta fue una actitud fraudulenta que debe tener por supuesto las consecuencias jurídicas”.

El ex titular de la UIF dijo asimismo que “Tamaulipas está viviendo este gran momento de reconstrucción del Estado de Derecho y eso pasa precisamente porque se sancionen no solamente los temas de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero que ya forman parte del conocimiento de la Fiscalía General de la República sino estas denuncias adicionales. Recordemos que durante la campaña se presentaron denuncias sobre delitos electorales, la alteración de la documentación electoral que desafortunadamente en este momento no han avanzado en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Recordó asimismo que la Fiscalía Anticorrupción fue usada como un elemento de golpeteo político contra el gobernador Américo Villarreal, sus familiares cercano y contra su equipo político cercano y presidentes y presidentas municipales del estado.

“Hoy en día se vive otro ambiente en Tamaulipas, y es un ambiente que está acompañado del cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho”, subrayó.

Cuestionado sobre qué es lo que está impidiendo que las autoridades federales ejecuten la orden de aprehensión contra el ex gobernador, considerando su pasado delincuencial, Santiago Nieto respondió que lo que él sabe es que actualmente está fuera del país

“En términos de la propia normatividad supranacional, tiene que ser la policía internacional la que logre la captura en razón de que se trata de una persona que está fuera del territorio nacional y por tanto fuera de la jurisdicción de nuestro país, pero eso en buen español se llama ser prófugo de la justicia.

Indicó que corresponderá a las autoridades de Tamaulipas pronunciarse al respecto. “Yo no puedo hacerlo, respeto mucho a las autoridades de Tamaulipas pero en este momento formo parte de un gobierno que debe tener, entre otras cosas, la obligación de vincularse con el estado de Tamaulipas en virtud de la cercanía y sobre todo e intercambio comercial que existe en la zona de la Huasteca pero evidentemente el gobernador Américo Villarreal ha planteado desde la campaña electoral que no habrá impunidad para nadie.

Sobre si se investiga solo a García Cabeza de Vaca o también a su familia dijo que “en el caso que me tocó conocer a mí, que se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, por supuesto estaban vinculados también los dos hermanos en razón de que habían generado actos tanto en el ejercicio del servicio público como en el ámbito privado de posibles redes de lavado de dinero, generación de empresas fachada, adquisición ilícita de bienes inmuebles; recordemos que la familia Cabeza de Vaca tiene 28 inmuebles entre México y Estados Unidos y creemos que ante eso en su momento tienen que generarse las acciones de extinción de dominio, no solo en este caso, sino en general, como una política de parte del Estado mexicano.