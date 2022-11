Por Agencias

Ciudad de México.- Sergio Checo Pérez tronó contra su compañero de equipo, Max Verstappen, por no cederle el sexto puesto en el Gran Premio de Brasil.

El resultado de hoy coloca al piloto mexicano (Red Bull) empatado con 290 puntos con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por el subcampeonato de la presente temporada, a la cual sólo le falta una carrera más para que concluya: la de Abu Dhabi el domingo 20 de noviembre próximo.

El Gran Premio de Brasil fue ganado por el británico George Russell (Mercedes), seguido de su coequipero, el heptacampeón Lewis Hamilton; el tercer puesto fue para el español Carlos Sainz (Ferrari) y el cuarto lugar para Leclerc. En quinto llegó el español Fernando Alonso (Alpine), seguido de Verstappen y Pérez.

Los problemas en la accidentada carrera comenzaron en la vuelta siete, cuando los monoplazas de Verstappen y Hamilton se tocaron. Mientras el británico perdió posiciones, el neerlandés entró a los pits para que le cambiaran el alerón que perdió.

En la misma vuelta, Lando Norris (McLaren) y Leclerc también tuvieron un fuerte contacto. El monegasco se llevó la peor parte, pues se estrelló contra el muro de contención, pero logró llevar su auto a los boxes para que lo repararan y poder continuar.

Hasta la vuelta 25 Checo Pérez se mantuvo como segundo lugar en la carrera, detrás de Russell. Sin embargo, fue en esa vuelta cuando entró a boxes y al salir se encontró con tráfico; aunque en la vuelta 30 se recuperó, pero no con el mismo ritmo de Russell.

Durante la vuelta 45 Hamilton presionó a Checo y lo superó, relegándolo al tercer puesto, pero debido al mal estado de sus llantas cayó más lugares hasta ser superado por Verstappen.

Segundos antes de iniciar la última vuelta del Gran Premio de Brasil, Verstappen recibió por radio la orden de su ingeniero, Gianpiero Lambiasse: “Si no pasas a Fernando (Alonso), deja pasar a Checo, por favor”.

Sin embargo, el actual campeón del mundo no atendió la orden, por lo que momentos después le insistieron: “Deja pasar a Checo, ¡Max, deja pasar a Checo, por favor!”.

Verstappen no obedeció y llegó en sexto lugar cerrándole la puerta a Pérez para obtener más puntos sobre Leclerc.

Molesto, el tapatío al cruzar la meta en séptimo dijo por radio a su ingeniero y al director de la escudería Red Bull, Christian Horner:

–Gracias por eso, chicos. ¡Gracias!

–Una disculpa por eso, Checo -le respondió Horner.

–Vamos a hablar sobre esto después –dijo el ingeniero de carrera.

–Sí, él (Verstappen) mostró quién es realmente –expresó Checo Pérez.

Minutos después, ya fuera del auto y en declaraciones a Fox Sports y a la Fórmula 1, el mexicano dijo: “Es una lástima que hayamos perdido tantos puntos. Estoy muy sorprendido… No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él; no entiendo sus razones. Si él tiene dos campeonatos del mundo (Verstappen), es gracias a mí”.

En entrevista con DAZN España, Verstappen dio su versión: “Acabamos de hablar con el equipo. Hemos tenido que limpiar el ambiente sobre unas cosas que sucedieron antes. Y ese es el motivo por el que no le dejé pasar. En la última carrera, si necesita los puntos, sin duda le ayudaré. No es el fin del mundo”. (Apro).