Por Agencias

Ciudad de México.- El periodista deportivo José Ramón Fernández reveló que los jugadores más veteranos de la Selección nacional fueron quienes se opusieron a que Javier “Chicharito” Hernández regresara al equipo tricolor, luego de que durante una concentración para dos partidos amistosos realizados en 2019 el delantero metió a dos prostitutas, lo que provocó reclamos por parte de las esposas de otros futbolistas.

En entrevista con Proceso, Fernández, comentarista en la cadena ESPN y quien en Qatar 2022 cubrirá su Mundial número 12, dio cuenta de lo que conversó con el director técnico del equipo mexicano, Gerardo Martino, en una reunión que el propio entrenador pidió y en la cual estuvo presente el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa.

Chicharito no supo pedir perdón a tiempo. El chico (el empleado) de la FMF que despidieron (por la culpa del jugador) ahora está en la FIFA. (Hernández) decía: ‘mis goles, mis goles’. (Carlos) Vela es mejor, pero su mentalidad no da para seguir compitiendo”, dijo.

Asimismo, Fernández cuestionó severamente a la FMF y a De Luisa por “haberle rogado dos veces” a Carlos Vela, quien después de Rusia 2018 anunció que nunca volvería a vestir la camiseta de la Selección nacional. “Le rogaron hasta el último instante a Vela, a un futbolista que ha dicho: ‘no quiero ir’. Te ves mal como Federación”.

José Ramón Fernández considera que ‘El Tata” Martino no es crítico con el trabajo que ha realizado como seleccionador nacional, pues le planteó que haber perdido tres veces frente a Estados Unidos fue muy doloroso para el fanático mexicano y que el argentino no lo entendió. Simplemente dijo que fueron malos momentos.

“Su trabajo dista de lo que esperaba el mexicano. Tres perdidos con Estados Unidos y no le gustó (que se lo dijeran). ‘Eres el único técnico que ha pedido tres veces en un año con Estados Unidos, eres argentino y no sabes lo que le duele al mexicano perder con Estados Unidos en el futbol. Canadá nos pasó por encima en el Azteca. Dice que jugó bien la Nations League, pero no ganó. No fue crítico

“También le preguntamos si la silla es un poco caliente y dijo que sí. Mostró un poco sus canas, que la pandemia no ayudó, que fue operado urgente del ojo y luego tuvo una segunda operación. Vi un Martino aparentemente agradable porque él sabe que le queda el Mundial y ya. ¿Calificar? Lo calificaba cualquiera, a él lo contrataron para ver si podía trascender al quinto partido, pero De Luisa dice que no, que llegar al cuarto es cumplir el gran compromiso de México. Ya abrió el paraguas, es realista, pero su idea es: ‘pasamos la ronda de grupos y el cuarto partido lo perdemos’”.

-¿A Yon de Luisa lo cuestionó?

-Dice que la selección es muy robusta. Económicamente sí, le dijimos, pero deportivamente no. Él el 7 de diciembre entrega todo y creo que va a ser el intermediario con las televisoras para el Mundial de 2026 donde México tiene esperanza de llegar al quinto partido porque será sede. Yon estará en la Concacaf para controlar el negocio, no es tonto; se ha empeñado. Se va a ir y lo sabe: ‘Ya me dirán arriba (el Consejo de Dueños) qué es lo que tengo que hacer, si me voy o me contratan para otra cosa’”. (Beatriz Pereyra/Apro).