Por Agencias

Coatzacoalcos, Ver. Como parte de las acciones de su gobierno en materia de salud para garantizar la atención a toda la población, donde hay más problemas es en la contratación de médicos y especialistas, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para solucionarlo, en conjunto con la contratación de especialistas de otros países, planteó la posibilidad de aumentar los sueldos a los trabajadores mexicanos, pero aclaró que aún debe analizar este tema.

Al supervisar avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar en Coatzacoalcos, visitó este miércoles el Hospital Valentín Gómez Farías. En un acto que inició media hora antes de lo programado, ya que dijo, busca ver el juego de la selección mexicana en el mundial de futbol, también recalcó que lo que más le “preocupa y ocupa” de entre los 110 acciones planteadas en su gobierno, es la construcción del Tren Maya “porque no son tamalitos de chipilín”.

En su visita al nosocomio veracruzano, el jefe del Ejecutivo federal aseveró que uno de los principales objetivos que quiere concretar es garantizar una atención de salud de calidad. Aunque hay presupuesto para ello, añadió: “¿dónde tenemos dificultad?, en los médicos”.

Se ha complicado la contratación porque no se formaron los suficientes debido al abandono en sexenios pasados, por lo que “ahora resulta que no tenemos los médicos generales, y peor, no tenemos los especialistas. Tenemos hospitales infantiles pero no hay pediatras que se requiere, ese es el gran desafío, el gran reto, que no nos falten los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los especialistas, y saben lo vamos a lograr, me canso ganso, no sé cómo, todavía estoy pensando”, expresó.

Mientras se busca a especialistas de otros países que quieran venir a trabajar a México, apuntó que “a los de aquí, para que se animen, en una de esas, lo tengo que platicar, vamos a aumentarle los sueldos para que los tengamos, buscar la forma pero resolver el problema porque también necesitamos atención médica las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

De igual forma, insistió en el compromiso de basificar a todos los trabajadores del sector.

Explicó que con el sistema IMSS-Bienestar se busca atender a quienes no tienen seguridad social, aunque se trata de un sistema universal, ya que a la vez se requiere ofrecer servicio a los que formalmente cuentan con seguridad social, pero en realidad no hay atención médica. Ejemplifico que los maestros cuentan con atención en el ISSSTE pero si trabajan en comunidades, ahí no hay clínicas.

“No todos los gobernadores están de acuerdo, pero ahí van a ir poco a poco entendiendo de que es lo mejor el que se tenga un solo sistema de atención médica con el IMSS-BIenestar”, subrayó el tabasqueño.

En su mensaje, tras recordar que le restan 22 meses para concluir su gestión, dijo, con una sonrisa, que “hoy termina noviembre, bendito mes que empieza con todo santo y termina con San Andrés, eso decía mi padre que era veracruzano”.

Con menos de dos años para acabar su gobierno, ponderó que al menos 70 de las 100 acciones que planteó su administración ya están “encaminadas”, como las pensiones para adultos mayores, los bancos del Bienestar o el Aeropuerto Felipe Ángeles, pero “¿qué me preocupa y me ocupa de los 110 planeamientos’, pues el Tren Maya que lo tenemos que terminar, porque no son tamalitos de chipilin, son mil 554 kilómetros, es la obra ferroviaria más grande del mundo, y ahí vamos, y a más tardar a finales del año próximo tiene que estar terminado”.

Refrendó su compromiso que haya tren desde la frontera con Guatemala hasta Veracruz, para lo cual, parte del trayecto será con el tren que ya existe. “Es un pendiente, estoy metido y va a salir”.

Luego de un mensaje más breve de lo usual, López Obrador refirió que debía retirarse “porque quiero ir a ver el juego de futbol, vamos a ganar 4-0” en referencia al tercer partido de la selección mexicana en el mundial de Catar. “Esto, decía un beisbolista, no se acaba hasta que se acaba, todavía hay esperanza, y si se acaba, hay que volver a empezar”, agregó.

Momentos antes, el director general del IMSS, Zoé Robledo, recordó que desde antes del inicio de la pandemia visitó Veracruz junto con el mandatario para dar arranque al proceso de rescate del sector salud. En este renglón, tras realizar un diagnóstico en 901, se analizó el estado de las unidades, su equipamiento, insumos y la cantidad de personal.

Reconoció que no es fácil para un gobierno estatal transferir el sector salud a la administración federal, pero afirmó que es el mejor paso para avanzar en este renglón.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, detalló que en la entidad hay 4 mil 192 especialistas, pero aún faltan 13 mil más. Por ello, y “derivado de la realidad nacional, de cómo quedó después de 36 años el sistema de salud, las niñas y niños con cáncer en Veracruz no están suficientemente tratados”.

Por su parte, el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, lamentó que “en Veracruz padecimos aquellos gobierno corruptos que algunos reaccionarios ahora no quieren siquiera que los mencionemos”.