Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En esencia la contradicción principal que se da en la elección del dirigente de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), es entre quien trae la bandera de la transformación y el que está articulado a los intereses del pasado.

Hablamos de quien no tuvo duda de que lo mejor para su gremio y el estado era impulsar cambio y de aquel que apoyó la continuidad pese al desastre en que tenía a la entidad la administración panista.

La vertiente progresista, sin duda, la representa el candidato ABELARDO IBARRA VILLANUEVA.

Y es que cuando fue tiempo de decisiones ABELARDO lo hizo a favor del ahora Gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Cabe mencionar que en la Sección 30 y en el SNTE, en general, la tendencia mayoritaria es de apoyo a la Cuarta Transformación (4T) porque hay afinidades del magisterio con el gobierno humanista que encabeza ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Sucede que AMLO le cumplió al magisterio al echar abajo la Reforma Educativa (punitiva) que aprobaron, de manera vergonzosa, legisladores panistas, priistas y paleros de éstos, durante el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO.

Pero además, el respeto que le prodiga LÓPEZ OBRADOR a los sindicatos y en especial a los profesores, está comprobado.

Lo vimos cuando salió de la cárcel la otrora lideresa del magisterio, ELBA ESTHER GORDILLO MORALES. Y es que no faltaron personajes que dieron por hecho que el Jefe del Ejecutivo federal respaldaría el regreso de ELBA al mando del SNTE. Pero eso no fue así, ya que se respetó la autonomía del gremio y así sucede en la actualidad

Claro que el derecho de los profesores para elegir, en forma libre, a sus dirigentes no desentona con la afinidad mayoritaria del profesorado con la 4T. Ahora si que “amor con amor se paga”.

Por ello es lógico inferir que ABELARDO tendrá el respaldo de las bases, más si consideramos que el aspirante e integrantes de su planilla tienen marcada ascendencia sobre el magisterio, a lo largo y ancho de Tamaulipas.

Lo que se espera el 9 de diciembre, fecha en que se dará la jornada electoral mediante el voto directo y secreto de cada uno de las y los profesores, es que ABELARDO se alce con la victoria sobre el par de sus compañeros que compiten.

En el lado contrario de lo que representa IBARRA VILLANUEVA se ubica NAIF HAMSCHO IBARRA, mismo que está alineado con el grupo que todavía comanda el ex Gobernador panista, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Se sabe que NAIF tiene estrecha relación con el senador de la República, ISAMEL GARCÍA CABEZA DE VACA y, por tanto, estaría alineado con el perverso plan del cabecismo de tratar de minar al Gobierno de VILLARREAL ANAYA.

No es fortuito la inclusión en la planilla de HAMSHO IBARRA de priistas y panistas, por ejemplo la ex Alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA y la ex diputada, COPITZY HERNÁNDEZ GARCÍA, las cuales fueron operadoras políticas del candidato perdedor a la gubernatura, de la alianza PAN, PRI y PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Incluso se habla de presiones del cabecismo hacia el magisterio para que se sumen a NAIF, algo que no aplica dado el criterio de los mentores y su capacidad para sacudirse presiones de los emisarios del pasado.

Con relación al también prospecto a la dirigencia de la Sección 30, ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, si bien tiene sus seguidores las condiciones en que regresa a la competencia por el liderazgo de su sindicato podrían no ser las óptimas para él.

Sucede que no pocos guías de territorio del SNTE tamaulipeco decidieron incorporarse a la campaña de ABELARDO.

Habrá que ver lo que determina el magisterio de la entidad en las urnas, en un momento estelar en que le toca inaugurar una nueva etapa en la vida del sindicalismo, en cuanto a su desarrollo democrático.

Ya era justo y necesario.

AL CIERRE

A los panistas tamaulipecos, por lo menos al grupo cabecista, les debería de dar vergüenza la manera oportunista y desaseada de hacer política.

Lo suyo es vicio dada su proclividad de mentir de manera reiterada con el objetivo de confundir y engañar a los ciudadanos.

Ahora se rasgan las vestiduras y hacen una denuncia pública en contra de la determinación de un juzgador que dejó en libertad a OCTAVIO LEAL MONCADA, dirigente de la agrupación Pedro José Méndez, detenido y encarcelado poco después de las elecciones del mes de junio.

La persecución política que se armó en contra del veterano dirigente, acusado de un homicidio en el 2010, fue debido a que la organización que lidera y cuya marcada influencia se da en el municipio de Hidalgo y la región, decidió no volver a votar por PAN y respaldaron a VILLARREAL ANAYA durante la pasada contienda electoral.

Es decir, en las elecciones en que LEAL MONCADA y seguidores dieron sus votos a los candidatos del albiceleste, incluido FRANCISCO N. y su hermano ISMAEL, no hubo el menor problema. Entonces el referido guía de la Columna Cívica no era un criminal sino un dirigente comprometido con la alternancia y los llamados “vientos de cambio”.

Bien harían los del albiceleste en no escupir para arriba.