Por Agencias

Ciudad de México.- La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que vigilará la marcha del próximo 27 de noviembre que anunció esta mañana y denunciará a la gente “acarreada” y a los liderazgos de la Ciudad de México que sean obligados a ir.

Y con el mismo discurso de “reconciliación” promovido por el senador Ricardo Monreal, le dijo: “no puede provocar al pueblo de México porque usted no es dueño de México”.

En un video grabado al pie del Ángel de la Independencia y ataviada con un traje rojo, Cuevas Nieves dirigió el mensaje a López Obrador:

“Como autoridad de la alcaldía Cuauhtémoc, vamos a estar vigilando cada acción de esa marcha. Vamos a estar denunciando la gente que venga como acarreada. Vamos a estar denunciando a la gente que se le pague. Voy a estar denunciando a los liderazgos de la Ciudad de México que ustedes obliguen a asistir a la marcha”.

En el video de dos minutos que Sandra Cuevas subió a su cuenta de Twitter, asegura que la marcha que hoy anunció el tabasqueño se deriva “del movimiento social que se dio el pasado domingo”, en referencia a la marcha llamada “En defensa del INE”.

“Presidente @lopezobrador_, necesita una ‘Reconciliación con México’, no competir con el pueblo de México. En 2024 Morena SE VA”, dice el mensaje que acompaña el video en Twitter.

Cuevas afirmó que la movilización del domingo pasado fue “un movimiento que defiende las instituciones de este país, un movimiento que el día de hoy usted quiere enfrentar, quiere provocar”.

Luego, le dijo que “desafortunadamente en su equipo usted no tiene a grandes líderes, usted tiene seguidores que no le hacen ver que se está equivocando. Se lo digo de manera muy respetuosa”.

Entonces, aunque sin mencionar a Monreal, retomó la idea que ha promovido en diferentes espacios:

“Usted necesita una reconciliación con México, no retar al pueblo de México. Usted no puede pretender ganarle a los mexicanos, no puede ganarle a una nación que ya despertó, a una nación que tiene ideales y tiene esperanza. Usted no puede ganarle al pueblo de México y eso debe usted reflexionarlo. No puede seguir provocando”.

Agregó: “Debe entender que no puede provocar al pueblo de México porque usted no es dueño de México. Debe de comprender que somos servidores públicos y somos empleados de México y estamos para gobernar, no para atacar. Necesita una reconciliación con México”.

En respuesta a una usuaria, Sandra Cuevas incluso dijo que llegará a saludar al presidente y le dará la bienvenida personalmente. (Sara Pantoja/Apro).