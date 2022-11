Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente de la Unión de Puestos Fijos y Semifijos en la zona centro de la capital, Paulino Cortés, propuso que sea el pueblo mediante consulta el que decida si se aumenta el impuesto predial y la tarifa del agua.

Asimismo pidió al Congreso del Estado no aprobar la Ley de Ingresos del Municipio de Victoria en virtud de que en dicha propuesta se contempla el aumento a las tarifas del impuesto predial.

El representante de los ambulantes consideró que no hay argumentos válidos para aplicar nuevos cobros o incrementos a los impuestos ya existentes, además de que la población en general está muy dañada económicamente.

Paulino Cortés también se refirió al pretendido incremento a las tarifas del agua y subrayó que al igual que el diputado Pepe Braña, confía en que el resto de los integrantes del Consejo de Administración también rechacen ese aumento al vital líquido.

“El diputado de Morena defendió los intereses del pueblo, y otros están defendiendo y me parece bien esa defensa para el pueblo porque a final de cuentas para eso están. Ojalá y no pase porque imagínate de dónde vamos a sacar porque con sueldos mal pagados y no hay entrada de dinero como comerciantes nos ha ido mal, como para que nos llegue otro pago más excesivo”.

Sin embargo reiteró que ambas propuestas deberían ser consultadas con el pueblo ya que la consulta pública es un ejercicio muy utilizado por gobernantes de Morena por lo que sería bueno que en Victoria se hiciera lo propio.

Cabe recordar que de acuerdo con la regidora Isis Cantú, el Municipio de Victoria pretende aplicar un incremento de más del 200 por ciento al predial a la mayoría de los predios que hay en la ciudad.

En lo que respecta a la economía de los vendedores informales, Paulino Cortés reiteró que la mayoría de los comerciantes se encuentran en una situación difícil debido a que los proveedores les han aumentado mucho los productos y ellos a su vez han tenido que ajustar sus precios, lo cual impacta en el consumidor final que está comprando menos debido a esos aumentos.

Como los ambulantes, la Coparmex y la Canaco han manifestado su enojo por la propensión del alcalde de Victoria a sacarse impuestos de la manga sin antes ponerlo a consideración por lo menos para escuchar alguna propuesta que no los dañe.