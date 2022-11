Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Arnulfo Rodríguez Treviño entregó este sábado ante el Comité Nacional de Elecciones del CEN del SNTE su solicitud de registro para competir por la dirigencia de la Sección 30 del SNTE con base en Tamaulipas.

Sorprendidos, los vecinos que habitan el cuadrángulo que conforman las calles del 13 Aldama al 13 Mina y de ahí hasta topar con el estacionamiento del Estadio Marte R. Gómez (16 Mina), veían pasar un tumulto de alrededor de dos mil personas que desafiaban el frío del mediodía aclamando el nombre de un hombre de origen humilde que pese a los obstáculos y a la guerra sucia desatada en su contra por los remanentes del panismo incrustados en la Sección 30 del SNTE, decidió jugar a todo o el nada.

Maestros y maestras de la mayoría de las ciudades y pueblos del estado le acompañaban con la infaltable batucada, la que solo dejó de tocar cuando Rodríguez Treviño se introdujo a registrar sus deseos y el de su planilla de competir por la dirigencia de la Sección 30 del SNTE.

El aspirante a dirigir a los maestros de Tamaulipas llegó en son de paz y dijo no ser afecto a los ataques, “ni físicos ni políticos”.

“Nunca he peleado con nadie y todas las autoridades del Estado me han respetado. He tenido muchas garantías, porque yo primero estoy con Dios, luego con los maestros y luego con las autoridades”, subrayó

Cuando un reportero le preguntó si aún tiene fuerzas para dirigir a los maestros, Rodríguez Treviño le respondió:

“Si no las tuviera no iba a andar haciendo el ridículo”.

De acuerdo con Arnulfo Rodríguez todo se reduce que para enfrentar la lucha se necesita sentimiento, corazón, pasión y cariño.

“Y si no hay sentimiento o cariño por los maestros, mejor búscate un doctorado.

Si te duele la vida de los maestros, defiéndelos, y si no, como dice el de arriba, le estás robando oxígeno a otras personas. Aquí lo que tenemos que hacer nada más es luchar por nuestros hermanos maestros”.

El entrevistado no quiso portar cifras a favor o en contra, y solo apeló a la conciencia de todos los maestros de Tamaulipas que por primera vez tienen la oportunidad de emitir su voto en secreto y n completa libertad a favor o en contra de quien sea.

“Todos tenemos el compromiso de luchar por la unidad de la Sección 30 del SNTE”.

En relación con las especulaciones de alianzas entre los aspirantes para enfrentarlo con ventajas, dijo que “a estas alturas, en lo escrito ya no hay posibilidad de alianzas con los otros grupos y yo en particular ya tengo mi equipo completo y así nos vamos; todos son resultado de las propuestas de los municipios y regiones, no es por capricho mío, porque estaría fallando a la democracia, y ya me hubieran denunciado”.

¿Y si se suman los otros grupos?- se le preguntó.

“Si se suman o no los demás grupos, ya es cuestión de ellos, pero nosotros somos SNTE y luchamos por la unidad”, concluyó, para minutos más tarde terminar trepado en una camioneta estacionada en la calle, entre porras y él haciendo un llamado a todos a permanecer unidos en torno a la Sección 30 del SNTE.