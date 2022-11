Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La mayoría mexica a favor de AMLO y de Morena impide el retorno de la derecha traidora y entreguista al poder. Podrá realizar todas las marchas, protestas y ataques que a su odio racista convenga, pero hasta ahora la posibilidad es mínima. Cierto, los reaccionarios festejan la movilización en apoyo al INE del domingo anterior que “en bulto” se aprecia numerosa sin que corresponda a la exagerada asistencia que presumen. Por algo no se atrevieron a ocupar el zócalo en cuya explanada podrían caber hasta 150 mil almas, pero muy apretaditas.

El asunto es que los conservadores suponen que algunos miles son suficientes para rescatar el gran negocio que les significó la presidencia de la república durante los 36 años de neoliberalismo. ¡No’mbre!, antes tendrán que convencer a quienes votan, de que el saqueo y el regalo del patrimonio de todos a la iniciativa privada nacional y extranjera, es puro invento de la 4T, cosa imposible de demostrar considerando que el saqueo cuantificado en la era PRI y PAN, supera al realizado por los gachupines durante los 300 años de invasión.

Mención aparte merecen las palabras de Porfirio Muñoz Ledo quien en sus afanes protagónicos y dolido porque no ha logrado figurar en el presente régimen como quisiera, “exige” la renuncia de AMLO “debido a sus incoherencias sicológicas”, cuando es el ex presidente del congreso quien debiera someterse a profundo examen freudiano que lo ubique en la realidad político-social de la república. Sea que olvide el concepto democrático heredado por su madre la Revolución que lo llevó a ser partícipe y cómplice de diversos gobiernos a partir de Luis Echeverría.

Lo cierto es que, ante la apertura del proceso rumbo a la sucesión de AMLO y la fuerza de aspirantes como Claudia Sheinbaum, los adversarios de la 4T están acorralados por la imposibilidad de competir al nivel demandado por las circunstancias. No tienen candidatos confiables y los que por ahí se mencionan no pasan de ser dignos representantes de la corrupción. Ahora salen con “revivir” la alianza PRI, PAN, PRD, como si no supiéramos que en la intención llevan la penitencia, ¿Con qué autoridad moral si están acostumbrados a navegar en las sucias aguas del drenaje?…Y entre más turbias como que les saben mejor.

Solo falta que apuesten a Ricardo Monreal cuya lealtad siempre está disponible en el mercado de valores. Eso de su probable retiro de Morena en diciembre significa que está en pláticas para cambiar de equipo, como hacen los futbolistas cuando los corren “por maletas”, simuladores y faltos de ética.

Quedamos en que ni en sueños la reacción podrá regresar a Palacio Nacional y menos cuando en los últimos cuatro años la conciencia ciudadana ha evolucionado en grado que ya no permite el engaño, el manipuleo y la traición de quienes a través de cargos públicos buscan riqueza pronta y expedita. En este sentido usted dirá que aún existen funcionarios que piensan y actúan así y tiene razón, pero son restos de la inmoralidad que no acaba de irse y de la transformación que no termina de llegar, como dice AMLO.

Mientras tanto el supremo gobierno prepara magna manifestación para el domingo 27, no se trata “de mostrar músculo” ni superar la de respaldo al INE, simplemente “de adornar” el informe presidencial. Digamos que formará parte de la rutina de apoyo popular hacia quien despojado de todo egoísmo escribe la nueva historia con justicia y democracia. Y ni modo que sea invento.

CIUDAD CAUTIVA

De ser una ciudad modelo, la capital de Tamaulipas pasó a convertirse en víctima de abandono, marginación y vulnerabilidad. Esto último, sobre todo, que la mantiene a merced de violencia y zozobra. Ciudad Victoria es frágil en cuanto a la seguridad de miles de familias que deben cargar con el miedo producto de intereses políticos que chocan a la vuelta de cualquier esquina. Faltaba el terror urbano, pero ya está aquí, con la dosis correspondiente de impotencia para contrarrestarlo y la tolerancia de quienes debieran otorgar garantía de sobrevivencia colectiva digna y sin sobresaltos.

En los últimos días las amenazas de ataques o explosiones en lugares de alta concentración es tema recurrente por lo que la sicosis forma parte de la cotidianeidad sin que autoridad alguna logre mantener calma y confianza. Todos estamos en riesgo participando sin desearlo, de un juego macabro y perturbador que nada tiene que ver con nuestra existencia, pero aquí seguimos soportando el desprecio por la vida humana, la nuestra, la de todos.

¿Hasta cuándo el antagonismo y la tolerancia? Es pregunta sobre la que quisiéramos pronta respuesta y sin embargo persiste el silencio oficial sobre hechos que incrementan el miedo social en un vacío que se aprecia profundo y desconcertante.

SUCEDE QUE

Sergio Cárdenas Tamez recibió el Premio Nacional de artes 2021 a manos de AMLO. Este victorense cuya obra musical en su tierra no ha sido debidamente apreciada por el contrario de innumerables países donde ha dejado profunda huella. ¡Enhorabuena!

Y hasta la próxima.