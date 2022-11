Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas a cargo aún de Irvin Barrios Mojica informó en un breve comunicado que policías de investigación de la dependencia cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Nohemí “E” por los delitos de privación ilegal de la libertad, golpes y violencias físicas.

El mandato judicial ejecutado fue solicitado por el Agente del Ministerio Público derivado de la denuncia interpuesta por la víctima de los citados delitos, que tuvieron verificativo el 31 de mayo del 2019 en el poblado El Tomaseño del municipio de Hidalgo.

Nohemí “E” será puesta a disposición de la autoridad competente, que resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

Sin embargo, el comunicado no señala que la ex diputada del PAN Nohemí Estrella se convirtió en una perseguida política a partir de que la Columna Pedro J. Méndez, con Octavio Leal Moncada al frente, también ya detenido, dejaron de apoyar al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y en el pasado proceso electoral se decantaron por la candidatura del hoy gobernador Américo Villarreal Anaya.