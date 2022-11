Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Además de un ente a su servicio, el cabecismo quiso convertir a la Fiscalía General y sus Especializadas en un bunker autosuficiente en que no tuvieran que pedirle dinero al ejecutivo.

Fallaron. Lo que dejaron fue una institución en quiebra y endeudada, según los estados financieros al 30 de septiembre, último día del gobierno fallido celeste.

Para el 2022 pidieron al Congreso y le autorizó 1,546 millones de pesos, que no les llegaron completos en religiosas ministraciones mensuales. Registran un déficit de 650 millones de pesillos.

A la fecha indicaba tenían deudas por pagar por 56.1 millones, la mayor parte a proveedores e incluso instituciones financieras por concepto de préstamos. Es utópico pensar que ya pagaron.

Debían a empleados 93 mil como parte de su sueldo, además de 15.7 millones por retenciones y contribuciones por pagar al IPISSET, ISSSTE y a terceros por pensión alimenticia (descuentos a empleados, cuyo monto no se hicieron llegar a madres para manutención de hijos).

Como institución autónoma, la Fiscalía tendría que estar pagando puntualmente la seguridad social de su personal. Lo pasaron por alto.

Son los “milagros” que vino a hacer el “fiscal carnal” del cabecismo, Irving Barrios Mojica quien, para tratar de convertir la procuración de justicia en institución recaudatoria, los diputados azules le autorizaron cobrar por la expedición de copias simples, autentificadas y certificadas de averiguaciones previas, entre otros derechos.

Querían cobrar hasta siete mil pesos por copias las averiguaciones previas, que es una obligación proporcionar a las partes que intervienen en asuntos que ahí se ventilan.

Le echaron abajo el plan los diputados morenos con apoyo del PRI y MC, considerando que son servicios que la representación social debe proporcionar a gratuidad.

En el 2022 alcanzaron a ingresar del público once millones, en su mayor parte por las cartas de antecedentes no penales y comenzaron con las de NO corrupción.

Antes de agregarle el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Inteligencia Financiera y otras áreas, cobraban en la Fiscalía 4,308 personas, de ellas 492 sindicalizadas (advertir que policías e investigadores no pueden pertenecer a gremio alguno).

Barrios y su equipo manejan 71 cuentas bancarias, pero 15 de ellas están “secas”, no tienen un solo quinto. Otras registran mil pesos. La “ordeña” fue productiva.

Extraño que informen que cancelaron una variedad de cheques nominativos porque los beneficiados no los cobraron, como es el caso de 207 mil varos por concepto de sueldos.

Otros empleados no cobraron las becas de sus hijos en 2021 ¿será cierto?. También cancelaron los cheques.

¿Cuál será el destino del Fiscal forastero? Se habla que entregará el changarro en diciembre, lo que está a la vuelta de la esquina, con tal de salvar su pellejo ante la negra historia que arrastra desde octubre del 2016.

Se presenta cada día en las reuniones sobre seguridad pública, pero igual trasciende que no es bien visto por funcionarios federales, estatales y municipales. No le tienen confianza. Sienten temor de expresar planes y proyectos, por aquello que los comunique “al otro lado”. Es lo que trasciende.

Ya le daremos una buena revisada a los gastos. Cualquiera arquea una ceja cuando lee que Irving invirtió más de 700 mil pesos en “especies menores y de zoológico”.

Ah! y eso de que tiene cuentas por cobrar por 6.5 melones por concepto de viáticos, cuyos comprobantes no ha presentado el personal (ni los presentarán).

En esos nueve meses la Fiscalía pagó 45 millones de pesos por renta de vehículos e inmuebles.

Interesante el tema, como interesante también la actitud que tomen los diputados del PAN y PRI ante la iniciativa del Gobernador Américo Villarreal, para que las dependencias que el panismo engrosó a la Fiscalía, vuelvan a la esfera del ejecutivo.

Por lo pronto la fracción del PAN hace hasta lo imposible por retardar el avance de los proyectos: Primero una amenaza de bomba, luego el “desmayo” del diputado “Cachorro” Cantú ¿qué sigue?. La próxima cita es el miércoles a las cuatro de la tarde ¿qué sacarán de la manga?.

En los corrillos se maneja que, martes o miércoles, se podría dar la desbandada de legisladores del grupo azul hacia la esquina guinda. Lo quieren evitar de aquí al 15 de diciembre, cuando la 65 legislatura entra en receso.

Tema aparte, la encuestadora Electoralia, en su entrega de noviembre, coloca al Gobernador Américo Villarreal Anaya en el número uno del ranking nacional de aprobación de ejecutivos, con un 62 por ciento de aceptación.

Interesante porque el innombrable que se fue, andaba en el lugar 32, el último, y aprobación promedio del 30 por ciento.

Por el rumbo de la UAT, jóvenes aspirantes a ingresar a licenciatura en el periodo escolar 2023-1 se sometieron a la evaluación EXANI II, conocido como Ceneval, el cual es requisito obligatorio en el proceso de admisión.

La actividad fue simultánea en las unidades académicas. Los resultados comenzarán a difundirse a partir del 12 de diciembre. Comienzo de clases 15 de enero entrante.

Luego hablaremos del “humanismo mexicano” de López Obrador.