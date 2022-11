Por Agencias

Toluca, Estado de México.- Las dirigencias estatales del PAN, PRI y PRD anunciaron este jueves el inicio formal de las negociaciones para concretar una alianza electoral para enfrentar los comicios de 2023 en los que estará en juego la gubernatura mexiquense, con el objetivo fundamental de “impedir que la Cuarta Transformación se instale en el Estado de México”.

En conferencia los dirigentes de los tres partidos aseguraron que cada fuerza política nombró a un equipo técnico jurídico para construir la alianza, la cual debe ser registrada ante el Instituto Electoral del Estado de México a más tardar el 14 de enero, si es bajo la figura de la coalición y el 19 de enero si el acuerdo es bajo la candidatura común.

Eric Sevilla, presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, recordó que el año pasado los tres partidos compitieron aliados en las elecciones de ayuntamientos y diputados y obtuvieron medio millón de votos más que Morena y sus aliados, situación que, auguró, volverá ocurrir en los comicios del año entrante.

El líder del panismo mexiquense, Anuar Azar, reveló que una vez que el PRI asumió el compromiso de no apoyar la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no hay impedimento para negociar esta alianza que, aseguró, no será únicamente electoral, sino para construir un gobierno de coalición que le dé respuesta a las necesidades de la gente.

De paso, el panista dijo que la propuesta de su partido para encabezar la coalición es el diputado Enrique Vargas del Villar, de quien señaló sería una opción muy competitiva para enfrentar a Delfina Gómez, quien será la abanderada de Morena y sus aliados.

“La gente nos exige construir un polo opositor a Morena y a sus aliados; estamos obligados a construir un proyecto político que genere mayor bienestar a la gente”, dijo Anuar Azar, mientras que Eric Sevilla acotó que se buscará llegar a los consensos más amplios posibles para tener lista la alianza antes de enero.

Agustín Barrera, delegado del PRD en el Estado de México, alertó que en el Estado de México habrá una elección de Estado, pues el gobierno federal y el Presidente se volcarán al territorio estatal con la entrega de programas sociales.

Las mesas de negociación arrancarán este viernes con Enrique Martínez Orta Flores, secretario de elecciones del CDE del PRI, como cabeza del equipo técnico jurídico del tricolor; Anuar Azar y Teresa Ginez, como las cabezas del PAN y Javier Rivera, secretario general del PRD mexiquense, como el negociador principal del partido del sol azteca.

En las negociaciones no se tiene pensado incluir a Alejandra del Moral Vela, a quien el PRI nombró como coordinadora por la Defensa del Estado de México y que a la postre será su precandidata al gobierno del estado, ni a Enrique Vargas, aunque éste estará enterado de todo lo que se acuerde en las mesas técnicas. (Israel Dávila/La Jornada).