Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La mayoría mexica confía en que la transformación no se detenga después del 24, por lo que seguramente votará por alguien que garantice la culminación del proyecto iniciado por AMLO. No extraña entonces que sean finalistas Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, en ese orden de importancia. Sobre todo, la primera con amplia trayectoria en la lucha social y democrático educativo.

La jefa de gobierno fue destacada líder en el movimiento universitario del 86-87 contra Jorge Carpizo McGregor, quien como rector pretendía reestructurar a la UNAM adecuándola al sistema político de entonces, poniendo en riesgo la autonomía. En esas jornadas de protesta participó con algunas y algunos que después serían fundadores del PRD, como Rosario Robles y desde luego Carlos Imaz quien se convertiría en su esposo del 87 hasta el 2016, procreando a Mariana. Ya sabéis que ahora mantiene relación con Jesús María Tarriba, un académico con el que disfruta tocando la guitarra, cantando y paseando en la soledad de bosques y montañas. Público es que pronto habrá boda.

Doña Claudia está titulada como maestra en ingeniería energética y doctora en energía ambiental respetadísima por su conocimiento del tema a nivel internacional, (incluso laboró en la ONU), lo que valió para que AMLO, siendo jefe de gobierno, la nombrara Secretaría del Medio Ambiente para posteriormente convertirse en delegada de Tlalpan. No olvidéis que en buena lid ganó la candidatura a Ricardo Monreal para la titularidad del gobierno de la CDMX.

El asunto es que la transformación debe seguir. En este sentido inútil ignorar que AMLO se inclina porque Claudia Sheinbaum ocupe el palacio nacional el próximo sexenio, tampoco podemos pasar inadvertido el rechazo hacia Ricardo Monreal, el que según consta en sus últimas actitudes parece dispuesto a colocarse en la oposición conservadora como candidato. El acercamiento con Santiago Creel, Jesús Zambrano y destacados camaradas del tricolor no dejan duda de sus intenciones siempre apegadas a sacar provecho personal y familiar. Ya traicionó una vez al PRI por no hacerlo candidato a gobernador de Zacatecas y seguro hará lo mismo con Morena al no lograr su propósito presidencial.

Monreal se sobrevalora e interna por caminos de fantasía, de ahí lo oportuno el exhorto de Mario Delgado para que despierte y procure la reconciliación hacia el interior del partido cuya división él mismo promueve, y no aliarse con los adversarios que buscan destruir a la república. Usted dirá que el dirigente de Morena no es precisamente el más adecuado para hacer entrar en razón al “rebelde”, sin embargo, está claro que es la primera llamada antes de que en verdad Ricardo cancele toda posibilidad de participación futura en la 4T. ¿Qué tal que permanece en Morena y logra la jefatura de gobierno de la CDMX?.

En cuanto a Adán Augusto López es opción que AMLO mantiene viva, al igual que sucede con Marcelo Ebrard, ambos magníficos ejemplares del estilo actual donde el derecho de votar y ser votado es verdad, siempre y cuando se cumplan reglas no escritas que dignifican la democracia participativa. En este caso el dirigente senatorial está en un tris de lanzarse al vacío sin red protectora. Y deje, “lo más pior” es que además de sangrón y “mamucas” ya pinta como el más odioso de la película. Y ni modo que sea invento.

AMLO PA’ RATO

Recién El Universal publicó la última encuesta de Buendía & Márquez la cual señala el 64 por ciento de aceptación para AMLO (2 más que en agosto). Viniendo de quien viene, es satisfactorio que reconozcan lo realizado por la 4T, aun con las reservas de lo que significa un periódico crítico y franco opositor al supremo gobierno. En este sentido es de creer que el porcentaje pudo ser mayor hasta alcanzar cuando menos el 70 por ciento comprobado en otros medios de comunicación con tendencia imparcial pero bueno, no todo es ideal.

Respecto de la consulta mencionada realizada entre el 17 y 22 de noviembre, bueno sería una complementaria después de la magna marcha-celebración del domingo 27 con motivo de los logros obtenidos por la 4T que reuniera a más de un millón de mexicas agradecidos y convencidos de que hay líder invencible para rato. Sabríamos entonces que el apoyo popular hacia AMLO rebasa cualquier cifra imaginada.

Por otra parte, mientras la mayoría de los periódicos este lunes publicaron completa la impresionante foto del zócalo repleto, en el más importante de la oposición solo apareció un ángulo no correspondiente a la realidad. ¿Falta de ética o el odio se impone al profesionalismo? Lo que sea no tiene otro calificativo que “mala leche”.

SUCEDE QUE

De absurdo y hasta criminal es considerado el fichaje de maestros jubilados realizado por la SET.

Y hasta la próxima.