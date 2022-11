Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es conocido el arrojo del alcalde con licencia de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, al igual que su habilidad para rectificar a tiempo si no logra su objetivo.

Hasta ahora, pese a dos que tres cálculos erráticos, ha salido bien librado. Y es que sus aparentes tropiezos los convirtió en oportunidades para fortalecerse políticamente.

La reciente solicitud de licencia mediante la que se separó del cargo, a fin de ser considerado aspirante al Senado de la República, es una aspiración legítima de LÓPEZ HERNÁNDEZ pero no implica que cuente con el visto bueno de las instancias en las que se decide éste tipo de temas.

Lo interesante es que el munícipe tiene la virtud de no animar confrontaciones y sabe escuchar la voz de la sensatez para sentarse a negociar. Su esquema le ha dado resultados, tan es así que vuelve a intentarlo.

Su éxito al frente del Ayuntamiento del municipio fronterizo es de sobra conocido, al grado de que está en su segundo trienio dada la aprobación de sus representados.

Los morenistas le reconocen que, en su momento, se sumara a la causa para desbancar al PRI del mando local y, de paso, dar cuenta del PAN. Ello tiene mayor trascendencia porque logró que los electores le dijeran no al grupo y aliados del entonces mandatario, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

La Borrega, como le dicen sus amigos, es alguien que le sabe a la política y por ello ha sorteado cualquier cantidad de obstáculos evitando que lo arrollaran los llamados “vientos de cambio”.

A cada denuncia que le armaron desde la administración cabecista estuvo presto, junto a sus defensa jurídica, para contrarrestar y diluir la posibilidad de que lo tumbaran del cargo y parara en la cárcel.

El litigio sobre el mando en la Junta de Aguas y Drenaje; lo de los tránsitos de la localidad y su presunta colaboración con grupos delictivos e incluso la acusación de haber tenido en la nómina a un guía del crimen organizado, fueron algunas de las embestidas que tuvo que afrontar el munícipe, producto de la persecución política de GARCÍA CABEZA DE VACA y su aparato.

Para no variar, La Borrega es uno más de los alcaldes morenistas a los que, desde la Auditoria Superior del Estado y el Congreso local, traen a “mecate corto” los cabecistas.

Sin embargo, MARIO no ha dado su brazo a torcer, tan es así que en medio de las presiones entregó buenos resultados en la contienda por la gubernatura, al sumar decenas de miles de votos para el triunfo del Gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Su buena estrella es tal que, en los momentos que así se requería recibió una inversión millonaria por parte del Gobierno de la República lo que se tradujo en obras, las cuales vino a inaugurar el propio Presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, dándole su espaldarazo al munícipe.

De ahí se agarró La Borrega para difundir logros y beneficios a favor de las familias más necesitadas y de los matamorenses en general.

Calles, avenidas, escuelas, espacios deportivos, viviendas, además de los programas de becas, adultos mayores y otros, permitieron que se parapetara en su reducto y sumara simpatías hacia su gestión y la 4T.

Se entiende que, en la actualidad, LÓPEZ HERNÁNDEZ tiene interés de que se le reconozca su labor y por eso puso su vista en la cámara alta.

Y si la pega entrará a las grandes ligas de la política. Ni más, ni menos que estar en posibilidad de jugarla con la o el prospecto a la Presidencia de la República en el 2024. Así podría continuar su carrera en los asuntos del poder para ser alternativa en el todavía lejano relevo gubernamental.

El otro aspecto es que La Borrega no es inmune a los fracasos pero sabe hacer “repliegues estratégicos”.

Lo vimos apuntarse para contender por la gubernatura, durante una gira por el municipio, el 6 de septiembre del 2021, cuando declaró a periodistas que solo esperaba que se emitiera la convocatoria de Morena y solicitaría su registro.

El día del destape de La Borrega fue cuando el Senador de la República, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, rindió su tercer informe de labor legislativa, en la capital tamaulipeca.

Al fin de cuentas LÓPEZ HERNÁNDEZ no se inscribió en la interna de Morena pero si se vio su proclividad al entonces delegado de Programas Federales en Tamaulipas, RODOLFO GONZÁLEZ VADERRAMA.

Al no salir su gallo, en primer lugar de las encuestas para ser el candidato al ejecutivo estatal, el munícipe, de manera pronta, levantó la mano de VILLARERAL ANAYA y operó a su favor.

Sobre el actual proyecto del Alcalde con licencia debe subrayarse que no va a la aventura, no tanto debido a que este amarrado para ser Senador, sino porque, de no ser el agraciado, retomaría el mando en la Presidencia, ya que todavía le quedan un par de años para culminar su mandato, lo que no es poca cosa.

La Borrega es buen prospecto pero enfrente tiene a figuras bien conectadas, por ejemplo el diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y el ex Alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL.

Igual se escuchan los nombres de AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y del delegado federal, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ.

Veremos qué sucede pero el dato es que La Borrega va de nuevo….