Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La «Sabia Calle», dicen los que saben no se equivoca.

Y en el caso del desmayo que tuvo este miércoles el presidente estatal del PAN y diputado local Luis René «Cachorro» Cantú Galván es resultado del estrés que trae por las presiones de su jefe el ex Gobernador Cabeza de Vaca. Tal es lo que opinan los reporteros victorenses que cubren el día con día las actividades gubernamentales.

Y es que «El Cachorro» Cantú Galván tiene que rendir buenas cuentas a su jefe real quien quiere seguir controlando la vida en el Estado. Y este miércoles, en razón de tales presiones, se desvaneció en plena sesión del Congreso de Tamaulipas.

Dice el Diccionario que el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional, es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. En la persona el estrés puede manifestarse en ansiedad, inquietud, falta de motivación, sentirse abrumado, irritabilidad y tristeza.

2.- Les comparto que Ciudad Victoria vive una fuerte recesión, paralización de sus actividades económicas. Las ventas han caido fuerte en las últimas dos semanas. La economía está frenada. Albañiles y carpinteros no tienen trabajo. Y como ejemplo les comparto que una pequeña empresa que se dedica a imprimir leyendas en tazas, camisetas y cachuchas lleva ya varios días sin pedidos a grado tal que la dueña salió este martes con sus empleados a «volantear» en un crucero. Una economía deprimida es parte de la herencia nefasta que nos dejó el gobierno de «los vientos de cambio». Hay una reacción semejante a lo que ocurrió cuando al llegar Cabeza de Vaca a gobierno despidió a 12 mil trabajadores. Esperemos que el dinero que prometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador llegue pronto a las arcas estatales para que se proceda a reactivar la economía.

3- Pues ahí tienen que muy preocupada deber estar la ex secretaria estatal de obras públicas, Cecilia del Alto López, pues ya la Contralora Norma Pedraza Melo dijo en conferencia de prensa que se han detectado millonarios gastos de obras… ¡que no se hicieron! Ya en el pasado hemos escuchado historias, quejas de amistades que nos han compartido, cosas como esta: «Fíjate reportero que fuimos a la Presidencia y llevamos un oficio pidiendo nos pavimenten la calle. Checaron, y que nos dicen: «Oigan, pero esa calle no aparece en los planos… ¡que ya fue pavimentada!».

4.- Se confirmó la primicia que les dimos en esta columna el 17 de noviembre: Bajo la supervisión de la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un grupo de obreros esta emprende desde esta semana la construcción de un asta bandera monumental en una parte del estacionamiento del Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria de nuestra máxima casa de estudios. Y ya se informó que en dicho lugar el lunes 28 de noviembre el Gobernador Américo Villarreal Anaya junto con el rector Guillermo Mendoza Cavazos encabezarán la ceremonia de honores a la bandera nacional.

Vale decir que se decidió celebrar en la UAT este acto civico con motivo de la celebración del 72 aniversario de la fundación de la casa de estudios y en el marco de las buenas relaciones entre Gobierno y Universidad para trabajar fuerte en la superación de la juventud y de la sociedad tamaulipeca.

La nueva plazoleta, que será un espacio para la celebración de ceremonias universitarias y actos cívicos se construye en una superficie de 235 metros cuadrados donde estarán colocadas astas para la bandera nacional, el escudo de armas de Tamaulipas y el escudo de la UAT. NOS VEMOS.

