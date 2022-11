Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la Sección 30 del SNTE no se necesitan improvisaciones sino un dirigente con experiencia y capacidad de liderazgo para atender a los trabajadores en sus distintas problemáticas, declaró Rigoberto Guevara Vázquez.

En su caso, el secretario general de la Sección 30 del SNTE aseguró que durante muchos años se preparó para competir por este cargo, en el que siempre brindó atención a los trabajadores que acudieron al edificio sindical.

“Aquí se necesita la convicción de crear los liderazgos que tengan experiencia, que sepan atender a los compañeros y que los escuchen; ustedes nos vieron siempre entrar por la puerta principal porque estábamos preparados para dirigir esta sección 30 y para atender a cualquier compañero que viniera en busca de apoyo”.

Sus declaraciones surgen después de que se le pidió su opinión respecto a los aspirantes a sucederlo en la Sección 30. Añadió que los trabajadores de la educación no pueden equivocarse en esta elección en la que se requiere un candidato con experiencia y que sepa llevar las riendas del sindicato.

“Elegir al que mejor valga, al que tenga experiencia, al que lleve mejor las riendas porque improvisaciones no se necesitan. Yo creo que esta seguridad que tenemos nosotros es porque nos preparamos muchos años para llegar. Cierto que algunas de las prestaciones no se pagaron, como el caso de los lentes, que no se terminó, pero tenemos el sustento de que siempre estuvimos luchando para ese pago”.

Este lunes, Rigoberto Guevara Vázquez rendirá su informe de actividades en el Pleno Seccional Extraordinario que se llevará a cabo en las instalaciones del SARTET, posterior al cual se deberá publicar la convocatoria para la renovación sindical.