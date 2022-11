Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ahora mismo lo que importa a los mexicas es la selección de fútbol y no la reforma electoral, el protagonismo de Ricardo Monreal, ni siquiera la marcha con que miles celebrarán el cuarto año de gobierno de AMLO. Mortifica la suerte de “los ratoncitos verdes” frente a Argentina. Queda para la historia el asombroso paradón de san Guillermo Ochoa al bombazo enviado en calidad de penal por Robert Lewandowsky, la estrella polaca que de esta forma dejó ir el triunfo de su equipo.

Preocupa este sábado enfrentar a Lionel Messi, Ángel Di María, Germán Pezella, Nicolás Otamendi, Paulo Dybala, Julio Álvarez, Lautaro Martí y el resto de los frustrados que en vergonzosa jornada perdieron con Arabia Saudita considerado uno de los más débiles contendientes por la copa disputada en Qatar.

La soberbia de los blanquiazules está en juego por lo que es de suponer que frente al Tri saldrán a darlo todo. Y en este “todo” salta la suspicacia de que “el Tata” Martino se preste para alguna “marranada” que beneficie a la selección que dirigió entre 2014-16. Ya sabéis que el argentino ahora cobra millones de dólares como técnico nacional, de ahí que no extrañe la terquedad de mantener en el cuadro a su paisano Rogelio Funes Mori, un tipejo “amejicanado» elevado a la N potencia cuando ni a los talones llega al “Chicharito” Hernández, tampoco a Carlos Vela y menos Alan Pulido, los tres sospechosamente eliminados de los planes de la FMF.

De manera que los pamperos llegarán desesperados a su encuentro con el Tri y ojo con la estrategia ordenada por el tal Martino que como profesionales han de obedecer desde “Memo” Ochoa hasta Alexis Vega, incluyendo a Hirving Lozano, Andrés Guardado, Kevin Álvarez, Jorge Sánchez, Orbelín Pineda, César Montes, Héctor Moreno, Edson Álvarez y otros que a bien tenga enviar a la cancha el sujeto de marras. Recordad que al goleador Raúl Jiménez solo permitió jugar unos minutos frente a Polonia a pesar de su calidad harto demostrada en Europa.

Quedamos en que la atención mexica está en Qatar y no en la discusión sobre la iniciativa de reforma electoral que, dicho sea, no tendrá mayor avance debido a la terquedad de la reacción por conservar privilegios como el regalo de legisladores pluris, la entrega de cuantiosas cantidades a partidos y mantener el INE en las mismas condiciones de sospecha en las que se encuentra, además de no tocar para nada tanto a consejeros como a magistrados, encuadrado todo esto en el escenario de corrupción propiciado por el neoliberalismo cuyas huellas persisten en la 4T después de cuatro años. Y ni modo que sea invento.

En estas horas en que el honor nacional depende de un balón de fútbol, poco interesa que Ricardo Monreal se haga el importante publicitando las razones por las que no acudirá a la movilización del próximo domingo. El senador supone que hará falta, pero la verdad es tanta su vanidad que se volvió odioso. Por ello mejor será que se mantenga lejecitos, allá por Madrid donde dizque su palabra será prioritaria en una reunión interparlamentaria con España…hasta ha de creer.

El benéfico alejamiento del coordinador de los senadores morenistas nada tiene que ver con el anuncio de Claudia Sheinbaum de su boda con Jesús María Tarriba, compañero y novio de la época estudiantil con quien se reencontró treinta años después. Relajada y sin los complejos de Monreal, la jefa de gobierno disfruta de personal felicidad confiada en que lo mejor está por venir. “Pos que bueno”.

ENTRE DIPUTADOS TE VEAS

En la legislatura tamaulipeca ha sucedido casi todo: desde un liderazgo ridículo apremiado por el triunfo morenista que de la noche a la mañana se volvió ceniza, hasta el comercio abierto y sin escrúpulos de conciencias convirtiendo en tianguis lo que debía ser honorable sede del mandato popular. Durante estos meses hemos sido testigos de los excesos a que conduce la condición humana en su variable de ambición personal muy distante de la tarea institucional a que el voto ciudadano obliga.

En algo se parece a la película de Cantinflas donde la embajada de México en importante país cambia de titular en la medida en que el poder cambia de manos. Nombramientos efímeros como en el congreso donde los funcionarios morenistas no alcanzaron a cobrar su primer sueldo. Ahora los rumores se intensifican en sentido de que “la mayoría” volverá a ser la original con lo que también afectaría al mando político, con las reservas del caso.

Usted dirá que esta incertidumbre es reflejo de lo que sucede en el resto de la administración estatal donde quejas y lamentos suplen las acciones contundentes esperadas a partir de voto mayoritario. Hay razón para creer que el camino hacia el bienestar en Tamaulipas enfrenta obstáculos difíciles de superar. Y es que el blindaje heredado parece indestructible por el lado que se vea. Es la impresión a dos meses del gobierno encabezado por AVA.

SUCEDE QUE

Dicese que “el cacharro” Luis René Cantú Galván resultó mejor actor que diputado o dirigente panista.

Y hasta la próxima.