Por Agencias

Morena y sus aliados tienen claro que la reforma a la Constitución en materia electoral no cuenta con el respaldo de la oposición y que no se reunirá el voto de las dos terceras partes necesarias para su aprobación, expuso el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

Previo a que esta tarde se reúnan las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral de la Cámara de Diputados, Moreno Cárdenas reiteró que “la posición clara y firme del PRI, como ha sido, es de no acompañar, de votar en contra, y esperemos que se dé un debate respetuoso y claro”.

Si bien en esas tres comisiones, Morena, PT y PVEM pueden aprobar el dictamen, en la sesión del pleno de la cámara citada para mañana no suman los votos para aprobarlo.

De esta manera, solo se espera una larga discusión en el pleno, pero cuando se vote en lo general, el dictamen será rechazado por la oposición.

Respecto de que ayer en el Zócalo, el Ejecutivo no se refirió a su iniciativa en materia electoral, Alito expuso que no hay los votos para una reforma constitucional en la materia.

“Y nosotros, en el PRI, seguiremos trabajando fuerte, fortaleciendo el régimen democrático, la competencia, que se respete al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral y en ese ánimo siempre estaremos. La postura, la posición del PRI, siempre ha sido ésa, clara y contundente. Y bueno, pues el presidente puede opinar lo que él desee”.

Respecto de si con la concentración de ayer se inicia la intervención del Ejecutivo hacia las campañas presidenciales de 2024, respondió:

“Lo que tiene que hacer es respetar la ley, que el gobierno no se meta en las elecciones, que deje que los ciudadanos participen, que no desvíen recursos públicos, que hay que aplicar la ley, que no puede haber funcionarios públicos en campañas sin que tengan sanciones. Y por eso las autoridades electorales tendrán que estar muy pendientes”.

En tanto, el PRI se concentrará en sus objetivos, de “trabajar fuerte en 2023 en las coaliciones del Estado de México y Coahuila, y bueno, luego preparar fuerte para ganar el 2024”.

Además, de enfocarse en sus temas prioritarios, como “resolver los temas de seguridad, de salud, de economía, de falta de empleo en este país, que no hay oportunidades para mujeres, para jóvenes”.