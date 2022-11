Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Escribimos este miércoles sobre el señalamiento que se hizo en la conferencia «mañanera» del Gobernador Américo Villarreal sobre el planteamiento que hizo el reportero fronterizo Francisco Rojas de que entre los nuevos nombramientos en Salud está el del doctor Eduardo Torres López, «persona-aseveró el reportero- que tiene antecedentes de violencia al haber golpeado a su pareja dentro de un hospital de Reynosa hace unos 4, 5 años».

En respuesta a Rojas, el Gobernador Américo le dijo desconocer el asunto. «Le voy a pedir al Secretario de Salud analice y vea esto para actuar en consecuencia».

Respecto al tema les comparto que este jueves temprano-8:20 a.m- recibí llamada de amistades del galeno señalado, enviándome via whatsApp foto de documento de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, con fecha 15 de noviembre de este año donde «se hace constar que en los sistemas electrónicos o archivos de esta institución no se encontraron antecedentes penales del fuero común» al referido Dr. Eduardo López Torres.

La Fiscalía emitió el documento del galeno tampiqueño de 43 años «a petición de la parte interesada y de conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas». Delito no hay pues.

.

2.- El Gobernador Américo Villarreal, junto con el jefe de la Oficina del Ejecutivo estatal, Ricardo Guerrero Morales, dio inicio a las operaciones de la Representación del Gobierno en la Ciudad de México.

En la apertura de los trabajos, donde también asistió la presidenta del sistema DIF Tamaulipas María de Villarreal, el mandatario instruyó al maestro Fernando Centeno, titular de la Representación aprovechar todas las oportunidades que ofrece la capital como centro del Gobierno de México para beneficiar a las tamaulipecas y tamaulipecos.

“Contamos con ustedes y su buena representación en la Ciudad de México. Deben estar muy atentos a tocar todas las puertas y que no se nos escape ninguna ventaja competitiva para llevar oportunidades de desarrollo a nuestra entidad”.

Esto se celebró en la sede de la Representación, ubicada en Paseo de la Reforma 195 despacho 401, destacando Villarreal Anaya que en Tamaulipas se realizan muchas ramas productivas como maquila en electrónica y autopartes, entre otras más; sin embargo, también puso énfasis en las actividades productivas: agricultura, ganadería, y piscicultura. Agregó que también hay puertos de altura, petroquímica, refinación, gas.

El titular del Ejecutivo estatal explicó que la mayoría de las áreas productivas tienen sede en territorio tamaulipeco, por lo que existen múltiples oportunidades para impulsar el avance productivo de la entidad.

En este punto, pidió a Fernando Centeno, Representante del Gobierno en la Ciudad de México, trabajar y operar desde el centro neurálgico de la vida nacional, para potenciar las posibilidades de enlace entre los tamaulipecos y las principales instituciones del gobierno de la República.

Al agradecer el nombramiento y la apertura de las operaciones de la Representación, Centeno Sierra, anunció que ya están en puerta acuerdos con la Organización Mundial de la Salud (OMS), y con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Este es solo el inicio de todo el iceberg de oportunidades que vamos a descubrir. Cuenten con todo el empeño y la pasión de todos en esta oficina. Es un equipo profesional, donde la mayoría tiene estudios de maestría y doctorados. Confíen en que van a poner todo el empeño y el amor por Tamaulipas”.

Al finalizar, el gobernador Américo Villarreal entregó los nombramientos a los integrantes que laborarán en la Representación y confió en que darán toda su experiencia y capacidad para apoyar el desarrollo de la entidad, y por el beneficio de los tamaulipecos. Esperemos llegue la grandeza pronto. NOS VEMOS.

[email protected]