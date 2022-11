Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La doctora en Derecho María Taidé Garza Guerra se declaró lista para participar en el proceso electoral en el que se elegirá al nuevo director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT, una vez que sea publicada la convocatoria.

La profesora de tiempo completo e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, manifestó que en 55 años de existencia de esta institución, ya es tiempo de que una mujer represente a los estudiantes y a la comunidad docente de la Facultad de Derecho.

“Hoy los derechos de la mujer están muy fuertes, más que nada por justicia y merecimiento cultural, por la idiosincrasia de nuestro país la mujer debe ir tomándose en cuenta para ocupar puestos. Ya es tiempo que una mujer represente a los estudiantes y a la comunidad docente de esta facultad de Derecho y Ciencias Sociales” puntualizó.

Con una larga y extensa trayectoria como docente e investigadora en el ámbito universitario, Taidé Garza consideró muy importante que los estudiantes manifiesten sus inquietudes, preocupaciones y necesidades; de esa forma su propuesta de trabajo será el resultado de ese diálogo cercano con la comunidad estudiantil.

“Es muy cómodo sacarlas o llevarlas, pero pienso que las propuestas deben de salir de los estudiantes; por ejemplo, si ellos dicen nos faltan aires o hacen mucho ruido al grado de que no escuchamos lo que dice el maestro; la cafetería, los baños… se trata de eso, de que los estudiantes sean realmente atendidos, por eso queremos que las propuestas salgan de ellos y nosotros las revisaríamos y fortaleceríamos”.

Como parte de su extenso currículum, la doctora Taidé Garza ha sido secretaria académica de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, directora de menores infractores en Tamaulipas, directora del Centro de Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia y directora de atención a los Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables de la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Tamaulipas, entre otros.

“Durante toda mi trayectoria profesional, desde el 81 a la fecha ininterrumpidamente he practicado la docencia, tanto en licenciatura, en maestría como en doctorado; también he dado clases en la Universidad Valle de México, campus Reynosa, también en la Universidad Tecnológica Latinoamericana, lo que llaman UT. He participado en colegios como la Red de Defensoría de Derechos Universitarios a nivel nacional, de la cual hoy soy asesora”.