Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.-. Los empresarios y comerciantes y restauranteros de Victoria se unieron para frenar la voracidad del alcalde Eduardo Gattás Báez, quien intentó aplicarles un nuevo cobro y un refrendo anual por licencia de funcionamiento previsto en el proyecto de la Ley de Ingresos 2023, que no fue consensuado con nadie.

Mario Flores Pedraza, Eduardo Salman Orozco, Rodolfo Martín Terán y David Canales, dirigentes de la COPARMEX, CANACO, CMIC y CANIRAC, respectivamente hicieron un frente común para echar abajo ese intento de Gattás por afectar sus finanzas obligándolos a pagar 2 mil 400 pesos por licencia de funcionamiento y un refrendo anual de más de mil pesos.

Ante esa presión de quienes generan empleo en Victoria y mueven la economía de la ciudad, al alcalde “morenista” no le quedó más remedio que cancelar su intención de cobrarles ese impuesto, aunque en un boletín de prensa sus amanuenses disfrazaron su fracaso argumentando que el alcalde “sabe escuchar y reconsiderar las alternativas cuando es necesario hacerlo, derivado del diálogo con representantes de las cámaras y comercios locales y siempre sensible a sus expresiones he decidido suprimir el concepto de referencia del proyecto de la Ley de Ingresos”.

Por su parte, los comerciantes informales de la zona centro dijeron pagan puntualmente el derecho de piso al ayuntamiento de Victoria pero desconocen en qué se invierten esos recursos.

“A nosotros se nos entrega un recibo de lo que pagamos y los que pagamos directamente a Tesorería pues hay un ticket y con eso comprobamos que nos cobra el municipio y el municipio con eso comprueba que nos está cobrando y le estamos pagando”, precisó Paulino Cortés.

El dirigente de la Unión de Puestos Fijos y Semifijos en la vía pública reafirmó que todos los vendedores cumplen puntualmente con ese pago y reciben un comprobante por el mismo, por lo que reiteró que no es asunto de ellos lo que el alcalde Eduardo Gattás haga con ese dinero.

“De eso no sabría decirte, como te digo, todos nuestros agremiados pagan directamente a Tesorería y los que no, lo pagan al recaudador y éste da un recibo y con eso comprobamos, pero de ahí en fuera no sabríamos cómo está las cosas ahí”.

Refirió Paulino Cortés.

Las declaraciones de Cortés surgen después de que la regidora del Partido Verde Mayra Benavides Villafranca, en sesión de Cabildo, afirmó que el alcalde Eduardo Gattás Báez no reporta los ingresos que recibe el ayuntamiento por cobro de derecho de piso a los cientos de comerciantes informales que hay en Victoria, razón que le parece sumamente grave y por esa razón votó en contra de la propuesta de la Ley de Ingresos.