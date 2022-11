Por Agencias

Ante el amago de los partidos de oposición para no respaldar la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que si es rechazada, analiza presentar una propuesta de reforma a las leyes electorales con el mismo objetivo pero sin modificarse la Constitución. Dejó entrever que podría ser 1 de diciembre cuando la presente en el marco del informe que brindará ese día en el Zócalo de la Ciudad de México.

Recordó que la iniciativa que ya presentó, al ser una reforma Constitucional requiere de las dos terceras partes del Congreso, lo cual “no es fácil, porque Morena tiene mayoría simple, junto con sus aliados, tienen el 50 más uno, pero no alcanza”.

Adujo que los partidos de oposición lo que buscan es que ya se vote la propuesta para que no se alcance la votación necesaria, como sucedió con la reforma eléctrica que planteó su administración, en la “que los conservadores votaron a favor de Iberdrola, de las empresas extranjeras, en contra de la CFE, de la empresa pública, porque así son”.

“Como es tan importante que haya democracia, es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un Plan B. Imagínense cuántas notas va a haber el día primero (de diciembre)”, expresó el mandatario este martes en su conferencia de prensa diaria.

Tras insistir que la modificación en materia electoral le conviene al país, afirmó que “es que es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley, o una reforma a la Ley electoral, de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300”.

Recalcó que lo ideal sería la reforma constitucional “pero como son intereses de los oligarcas que no quieren la democracia”, ponderó que se pueda hacer sin modificar la Constitución “pero no dejar de luchar”.

Luego de las declaraciones del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien adelantó un análisis minucioso de la iniciativa, López Obrador aseguró que “siempre hemos tenido el apoyo” para impulsar las reformas propuestas.

Ante la reunión que tuvo el senador con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, apuntó que “yo no mando mensajes ni tengo palomas mensajeras”, pero añadió que “aquí cada quien asume su responsabilidad y tiene que actuarse a partir de principios, de ideales, y nunca olvidar jamás que el pueblo es el soberano, es el que manda”.

Expuso que, aceptando sin conceder, que la población quiera que el INE siga recibiendo 20 mil millones de pesos, y que los consejeros tengan salarios elevados y compensaciones, y “los queremos alienados como empleados de los potentados, no que sean servidores nuestros, no que representen al pueblo, sino que representen a Claudio X González, a Elba Esther Gordillo, a Chong, a Fox, a Calderón (…) pero resulta que la gente no quiere eso, está demostrado en las encuestas”.

Al indicar que quienes asistieron a la marcha del domingo pasado tienen todo su derecho de manifestarse, reiteró: “no estoy de acuerdo, y no solo no estoy de acuerdo, creo que no tiene vocación democrática”, ya que muchos de ellos, son simuladores, “y no tengo duda que muchos de ellos, para no generalizar, son corruptos”, así como clasistas y racistas.

Con ironía, dijo que los manifestantes se asumieron como “totalmente INE” pero en realidad hubo una “minoría fifí», y en cambio la mayoría son aspirantes a ello.