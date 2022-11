Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en la construcción de uno de los tramos del Tren Maya hubo diferencias por incumplimiento de contrato con el Grupo México por los plazos de construcción de 60 kilómetros entre Playa del Carmen y Tulum. Sin embargo, expresó su sorpresa e inconformidad con el litigio que ha emprendido este consorcio porque, a través de la Secretaría de Gobernación, se había acordado una salida acordada al diferendo.

Durante su conferencia, lanzó: “¿Quiénes son los de Grupo México?, los que recibieron los ferrocarriles nacionales, en la época de Zedillo. Y no se les está expropiando, no se les están quitando las concesiones, Zedillo les entregó las concesiones como 15o 18 mil kilómetros. Desaparecieron los trenes de pasajeros, Vamos de nuevo a tener trenes de pasajeros. Quiero dejar dos mil kilómetros de trenes de pasajeros”.

Al descalificar el procedimiento emprendido por el consorcio hizo una larga descalificación del consorcio encabezado

“¿Quién es Grupo México? Pues una empresa a la que Salinas le entregó la minera Cananea. ¿Quién es grupo México? su dueño en segundo o en tercer lugar como de los más ricos del país. Pero hasta eso que han habido buenas relaciones. Sin embargo, no sé ahora que lo llevó a asociarse para montarse en la campaña en contra nuestra.

Refirió que probablemente este cambio de postura del consorcio obedeció a la reciente crítica que hizo contra la concesión de agua a la minera Cananea, por un funcionario de la Comisión Nacional del Agua que posteriormente se fue a trabajar a esa empresa.

López Obrador dijo que el diferendo se originó por un incumplimiento del contrato de la empresa en un tramo de 60 kilómetros que le fueron reasignadas a tres empresas porque “se les notificó que nos urgía terminar ese tramo”, que fue donde mayor número de amparos se presentaron. El acuerdo establecía que la indemnización que se le pagaría a Grupo México sería a partir de un dictamen de los ingenieros militares.

“Ellos trabajaron e invirtieron y quieren una cantidad por lo que hicieron y los técnicos de Fonatur sostienen que no es esa cantidad lo que nos corresponde. Están queriendo cobrar de más o Fonatur, pagar de menos. Me llama la atención que le mande a decir a Germán Larrea, dueño de Grupo México, que se buscara una negociación. (…) hasta eso que han habido buenas relaciones. Sin embargo, no sé ahora que lo llevó a asociarse para montarse en la campaña en contra nuestra. No hay nada ilegal. Nosotros no somos arbitrario”. (Alonso Urrutia y Angélica Enciso/La Jornada).