Por Agencias

España.- La selección mexicana venció sin dificultades 4-0 a su similar de Irak, este miércoles en su penúltimo ensayo antes del debut en el Mundial de Qatar, el próximo 22 de noviembre ante Polonia.

Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Uriel Antuna (de penal) anotaron los goles del conjunto dirigido por Gerardo “Tata” Martino en el duelo amistoso efectuado en el estadio municipal de Montivili, en Girona, España.

Con un equipo conformado únicamente por elementos que militan en la Liga Mx, México se puso adelante en el marcador apenas al minuto 4, cuando Alexis Vega conectó en el área un centro de Jesús Gallardo y con un derechazo incrustó el balón junto al palo izquierdo de la cabaña contraria.

A partir de ese momento, el equipo mexicano dominó la posesión del balón, mientras la selección de Irak no opuso mayor resistencia a sus embates. No obstante, los tricolores no pudieron anotar nuevamente antes de irse al descanso.

Al inicio del segundo tiempo, el estratega tricolor realizó varios cambios en su alineación. Mandó a la cancha a Jesús Angulo, Kevin Álvarez, Luis Romo, Rogelio Funes Mori, Uriel Antuna y Érick Sáchez, quienes sustituyeron a Luis Chávez, Héctor Moreno, Carlos Rodríguez, Henry Martín, Alexis Vega y Héctor Herrera, respectivamente.

Las modificaciones surtieron efecto rápidamente, pues la segunda anotación tricolor llegó al minuto 47, luego de que Funes Mori aprovechó una asistencia de Antuna en el centro del área para empujar el esférico al fondo de la red.

El tercer tanto ocurrió al minuto 67 por conducto de Gallardo, quien aprovechó un rebote en el área para conectar el balón con un potente zurdazo y anotar su primer gol con la selección nacional.

Cuando parecía que el marcador no se movería más, el árbitro marcó un penal a favor de México luego de que un remate de Funes Mori pegó en la espalda del zaguero iraquí Amir Al Ammari.

Antuna fue el encargado de ejecutar el cobro desde los once pasos, y con un tiro raso que se coló por el costado derecho logró el cuarto gol del combinado mexicano, al 90+2.

Este encuentro sirvió al “Tata” para realizar sus últimas observaciones antes de proporcionar, a más tardar el próximo lunes, su lista definitiva de los 26 jugadores con lo que México competirá en Qatar 2022.

El Tri tendrá su último duelo de preparación antes de la justa mundialista el próximo miércoles 16 de noviembre, cuando enfrente en la misma sede a la selección de Suecia.