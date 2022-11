Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Debido a que la funcionaria favorita del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, María de Lourdes Arteaga Reyna, no pagó lo establecido en un laudo desde el 29 de febrero del 2021, el Poder Judicial Federal le dio un plazo de tres días a la actual Secretaria de Finanzas del gobierno de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez para que cumpla la sentencia 1593/2021 que otorgó un amparo y pague a un ex trabajador del régimen anterior una prima de antigüedad pendiente, con el agravante de que de no hacerlo será multada con 9 mil 622 pesos.

El Juez Jorge Humberto Castellanos Medellín, titular del Juzgado decimosegundo de Distrito, acordó que “se requiere de nueva cuenta a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento a lo solicitado, .bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización…”.

La sentencia emitida el 21 de febrero del 2022, otorgó el amparo para que el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem) culmine el procedimiento de ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral, proveyendo oficiosamente lo conducente. Al no cumplirse, posteriormente se vinculó a la titular de Secretaría de Finanzas de la administración estatal.

El Juzgado señaló en la sentencia que del análisis de la demanda de amparo y del informe rendido por el Tribunal responsable, se desprende que en el expediente laboral de origen, una dependencia estatal cuyo nombre fue ocultado fue condenada al pago por concepto de de prima de antigüedad, por auto de 6 de octubre de 2021. El presidente del Tribunal responsable ordenó girar oficio recordatorio a la Secretaría de Finanzas para que por su conducto requiriera a la dependencia el pago, por concepto de dicho derecho. Por ello liberó oficio de esa propia fecha; sin que hasta el momento de la sentencia se encuentre acreditado que el demandado haya cubierto dicha prestación.

Se llegó al último día del plazo para el pago sin que la entonces Secretaría de Finanzas María de Lourdes Arteaga Reyna accediera a hacerlo y ahora, de acuerdo con el proceso de amparo, le toca cumplir forzosamente a la nueva titular de la dependencia designada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, Adriana Lozano Rodríguez.