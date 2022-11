Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el agua hasta el cuello y mil sospechas sobre su cabeza que tienen que ver con delitos como tráfico de influencias, saqueos, chantajes, moches y demás, el Senador Ismael García Cabeza de Vaca tuvo el cinismo de reaparecer en sus redes sociales para tocar temas de Tamaulipas, ante un evento de violencia en el autódromo de esta capital dijo que no se debe dar un paso atrás en seguridad y que teníamos un Estado de los mejor evaluados en seguridad por lo que el gobierno de Américo Villarreal debe aplicarse.

Por supuesto, es politiquería barata, en un mes y medio quiere que la actual administración corrija los males que en seis años su hermano no pudo, o mejor dicho, que los matizó ya que solo provocó que se simulara paz que hoy sabemos era ficticia.

Y hay algo más, la Superfiscalía que aglutina áreas importantes de seguridad y que creo su hermano, es en teoría la encargada de resolver esos delitos, pero para allá no voltea, no los critica, no los golpea ni con el pétalo de una flor porque sabe que perderían la protección que reciben, o que presuntamente reciben de sus amigos, y tampoco es para tanto.

El Senador quiere picarnos los ojos, politiza un tema que es bastante delicado y que a ellos les molestaba se mezclara con la recolección de votos, pero le vale, para él lo importante es desestabilizar el Estado, golpear al actual gobierno, y ya.

Digo, ni modo que la delincuencia tenga un mes y medio de nacida, que los grupos o personas se hayan organizado en los últimos treinta días y comenzado a delinquir ahora, la realidad la conoce el Senador Ismael, sabe que esto tiene más de 12 años pero prefiere intentar engañarnos, prefiere los votos que ser honesto por lo menos una vez en su vida.

Por eso las sospechas de que los Cabeza de Vaca son vulgares mentirosos crece, y crece, y crece, y sí, también por eso da risa cuando amenazan con el petate del muerto en el sentido de que el exgobernador puede ser candidato al Senado en la elección extraordinaria que se realizará en febrero, si, parece que ya enloquecieron o, de plano, la soberbia que tienen sigue siendo más grande que su ambición por el billete, que la sensatez, que el hablar con la verdad a la gente…

LO MISMO PASA EN LO ELECTORAL… ¿Cree usted que a la izquierda o la derecha mexicana les importa el INE o nuestra democracia?, no, ni yo tampoco, es claro que a ellos los mueve la ambición por el poder y el dinero.

Le pregunto lo anterior por la movilización para defender al INE del domingo y por todo el escándalo en torno a la reforma electoral que pretenden, y si, definitivamente se equivoca quien piense que unos quieren ahorrar dinero y los otros despilfarrarlo o seguir con sus canonjías, la realidad solo andan polarizando más al país con un mero objetivo de los votos del próximo año y, principalmente, los del 2024.

Mire, si realmente los políticos estuvieran interesados por la democracia del país estuvieran centrados en tres puntos, el voto electrónico, la creación de un instituto independiente y confiable capaz de aplicar pruebas de control y confianza a todo aquel aspirante a un cargo público, de elección o no y, principalmente, en buscar formas para democratizar los partidos políticos porque es ahí donde nace la corrupción, es quizá lo principal a corregir, no quitarle dinero a nadie.

Con eso sería suficiente, el voto electrónico serviría para no gastar tanto en una elección, los exámenes de control y confianza para evitar que loquitos, mariguanos o mercenarios de la política accedan al poder, para tener un mínimo de garantías de que los gobiernos serán honestos y la democratización en los partidos para que solo los que tengan la confianza del pueblo puedan competir por cargos.

Lo demás, como ya lo hemos planteado, es una farsa, atole con el dedo, para ahorrar dinero lo mejor que se puede hacer es invertir correctamente, me explico, más vale darle muchos millones de pesos a los partidos que permitir que los financien los delincuentes o los malos empresarios y luego pongan ellos los gobiernos para robarnos mucho más, ¿otro ejemplo?, el anterior gobernante ha ganado en toda su vida 40 millones de pesos en sueldos y no ha hecho otra cosa que política, pero resulta que sus enemigos le tienen calcula una fortuna de mil millones de pesos, lo dicho, sale más cara la corrupción y el tráfico de influencias que nuestra democracia a la que le regatean recursos.

Si quisieran los políticos mejorar nuestros gobiernos bastaría que impulsaran la democracia interna en sus partidos, pero eso no lo van a hacer, menos someterse a exámenes de control y confianza porque eso les perjudica, entonces, toda la movilización del domingo en presunta defensa de INE, más los dimes y diretes sobre la reforma electoral, no pasan de ser palabras de vulgares mentirosos, de personajes que solo son movidos por la ambición al dinero y el poder…

RECONOCEN INTERNACIONALMENTE A LA UAT… La Dra. Juana María Coronado Blanco, catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), fue elegida presidenta de la Federación de Entomología de Latinoamérica (FELA), para el período 2022-2024, con lo cual la máxima casa de estudios del estado asume el liderazgo de los proyectos científicos que habrán de realizarse en esa área.

La elección se dio en el marco del XI Congreso Argentino y XII Congreso Latinoamericano de Entomología, celebrado en La Plata, Buenos Aires, Argentina, donde participaron representantes de las Sociedades Entomológicas de Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Uruguay.

En ese contexto, la Dra. Juana María Coronado Blanco fue elegida por unanimidad como presidenta de la FELA, y en conjunto se tuvieron los nombramientos del Dr. Bruno Zachrisson (Panamá), como vicepresidente; de la Dra. Lucía Claps (Argentina), como secretaria; de la Dra. Norma Nolazco (Perú), como vocal; y de la Dra. Stella Zerbino (Uruguay), como expresidenta.

En entrevista, la Dra. Juana María Coronado Blanco, quien es coordinadora de Investigación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT, dijo que la encomienda significa un gran reto, porque se trata de encabezar los proyectos en materia de entomología a nivel internacional.

“Recibimos el voto por unanimidad para la presidencia por dos años. Es un gran reto, porque significa liderear los estudios de entomología en México y a nivel Latinoamérica”, indicó.

Refirió que, entre los trabajos a corto plazo, se van a organizar cursos y algunas conferencias a distancia. “Próximamente organizaremos el Congreso de Entomología de México, que va a ser en Tapachula, Chiapas, donde van a participar algunos representantes de la sociedad científica de América Latina”.

Comentó que la presidencia de la FELA llega luego de varios años de estar participando en los premios nacionales de sanidad vegetal en dos vertientes: Labor Científica y Mérito Científico.

“Tenemos, como Universidad, la presidencia de la Sociedad Mexicana de Entomología, y ahora la Federación de Entomología de Latinoamérica, y es de gran importancia colaborar en diversos proyectos que impacten en la sanidad vegetal a nivel internacional”, apuntó.

Puntualizó que los logros de los expertos de la UAT, en materia científica y académica, llegan luego de años de trabajo y de preparación, y ejemplificó que hay investigadores destacando en ramas como la entomología, donde se ha colaborado para combatir plagas agrícolas en Tamaulipas, que afectan los cultivos del maíz y sorgo, así como a la citricultura.

Subrayó que en el sur de Tamaulipas también hay expertos trabajando con la caña de azúcar, y otros con la verdolaga. “En los últimos años ha tenido un gran alcance el uso del control biológico de plagas, un medio de control amigable con el medioambiente, y se han tenido muchos éxitos al respecto.

Por ello, el Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario vio en la UAT un buen aliado para contribuir en los trabajos de la sanidad vegetal en México”, concluyó.

