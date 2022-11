Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hace muchos años, cuando la policía investigadora aún era Policía Judicial, se desató un escandaló en la capital de Tamaulipas, una de las familias de mayor poder económico, y por ende político, sufrió una afrenta cometida por un hombre al que solo pudieron identificar como El Pancho, sin más y para evitar que los delincuentes cayeran en la tentación de agarrarlos de sus puerquitos, solicitaron audiencia con el gobernador que suspendió sus pendientes para atenderlos, le comentaron el asunto, le hablaron de su victimario, y se fueron de la ciudad con la promesa de que en horas sería detenido.

El gobernador llamó a su oficina al Procurador, el mismo procedimiento, explicó lo que le hicieron llegar del caso y la importancia de que El Pancho fuera detenido, obvio el Procu llamó a sus subalternos, estos al director de la policía, el susodicho a otros más y así se fue el hilo hasta que la orden se le dio al jefe de grupo, al que, como única instrucción, le dijeron, “A ver como chingaos le haces, pero nos traes al Pancho, el pendejo se metió con unos muy pesados”.

No había terminado la noche del mismo día de la queja cuando llegó el jefe de grupo ante el Procurador con el Pancho, esposado, ya confeso y listo para irse al penal de Tamatán si así era la orden del jefe, por supuesto, el titular del área solo pidió que lo retuvieran un rato y esperaran instrucciones, es decir, hizo como que les creía, pero le parecía imposible que sin pistas lo hubieran detenido, comenzó a cruzar información, hasta a los afectados les hicieron llegar la fotografía del acusado y lo identificaron de inmediato, para su sorpresa, si era el inculpado.

Claro, la detención se realizó porque el delincuente afectó los intereses de sus jefes porque de otra manera nomás se habría archivado la denuncia y ya.

La breve historia viene a colación por la forma como actúo la Fiscalía del Estado con relación a las amenazas de bomba y los disturbios también en Ciudad Victoria, los primeros dos días fingieron demencia, pero bastó que se señalara al jefe del Fiscal, al prófugo Francisco García Cabeza de Vaca, y de inmediato informaron que ya tenían pistas del caso y lo resolverían, igual que en la anécdota, no pasaron ni horas y la honra y “tranquilidad” de su jefe casi la rescatan.

Y le digo casi porque se avecinan nuevos escándalos en torno a ese mismo grupo, un juez federal les acaba de negar un amparo al exgobernador por lo que será detenido en cuando se ponga al alcance y, algo más peliagudo hay en el ambiente, el tema del Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez, que amenaza con desbordarse por la cerrazón del cesado de entender que ya no son los tiempos de su jefe y no puede ir por la vida violando la ley para satisfacerlo.

¿Cuál fue el pecado de Raúl Ramírez?, el principal fue coludirse con los Cabeza de Vaca para construir falsas acusaciones contra el ahora gobernador y su familia, todavía se le recuerda diciendo que ya había mandado gente hasta Holanda para investigar el caso y, por supuesto, por el hostigamiento que hizo.

Pero el Fiscal Anticorrupción, con su cerrazón, se está convirtiendo solo en la punta del iceberg, en el tema aparecerán un trío de los que fueron aliados del morenista que creyó sería candidato en lugar de Américo porque fueron los que comenzaron a difundir acusaciones, igual el alcalde traicionero y, por supuesto, quienes cuadraron la denuncia para que pareciera creíble, un poblano de apellido Cortázar, otro más del área de comunicación social de la anterior administración, y el calderonismo que estaba becado con recursos estatales, hasta hoy son todos los implicados, los que se presume actuaron para golpear mediáticamente a quien hoy manda en Tamaulipas.

Exacto, da la impresión de que al panismo del pasado y secuaces les podría salir más caro el caldo que las albóndigas porque en la defensa de un puesto, el del Fiscal Anticorrupción (que si bien es importante porque desde ahí se van a desprender carpetas de investigación para algunos de los beneficiados el sexenio anterior) ponen en riesgo todo el entramado que construyeron para cuidar las espaldas o la huida del prófugo, es decir, no es tan importante si rueda o no la cabeza de Raúl Ramírez en relación al riesgo en que se ponen a muchos más de pisar el bote y todo por defender a alguien que sigue enfermo de soberbia y se empecinó en acceder a las locuras de su jefe.

Lo prudente, para todos ellos, sería que entendieran que su Francisco García Cabeza de Vaca ya no podrá protegerlos, por lo tanto, si tienen cola que les pisen pues emprender la graciosa huida, mínimo entregar los cargos para atemperar las aguas, pero para desgracia de ellos parece que no les ha caído el veinte así o, peor aún, que no les permiten salir.

¿Y dónde está el Fiscal Anticorrupción?, quién lo sabe, lo único que se conoce de él, hasta hoy, es que ya cayó de la gracia hasta del Fiscal del Estado Irving Barrios quien probablemente hoy en su defensa alega que no son del mismo grupo o, como dice la chaviza, que hay niveles, y efectivamente, comparando él es del grupo del expresidente Calderón y el otro apenas es algo así como el hijo menso de los Cabeza de Vaca…

FIRMA UAT CONVENIO CON ITACE… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), firmaron un convenio para colaborar de manera conjunta en programas de capacitación e implementar el Sistema de Educación Dual para el nivel medio superior.

En ceremonia desarrollada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, el acuerdo fue firmado por el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, y la Dra. Claudia Anaya Alvarado, directora general del Sistema ITACE Tamaulipas.

El evento tuvo como marco la entrega de constancias a 71 trabajadores sindicalizados de la UAT que concluyeron diferentes cursos de capacitación impartidos por el ITACE en esta capital.

Durante su intervención, el rector destacó la oportunidad de renovar con este convenio los programas de capacitación para el personal técnico y administrativo universitario, además de abrir la posibilidad de que estudiantes del ITACE puedan involucrarse, mediante la educación dual, en la oferta educativa de la UAT desde antes de que concluyan su bachillerato.

Dijo que, con el modelo de educación dual, se pretende influir positivamente en las habilidades y capacidades académicas de los estudiantes del ITACE.

De igual manera, felicitó a los trabajadores sindicalizados de la UAT que concluyeron los diferentes cursos de capacitación.

“Los felicito por tratar de ser mejores en el desempeño de sus funciones, y eso se reconoce, porque al final sabemos que el compromiso del Sindicato, históricamente, ha sido aportar su mayor esfuerzo para el bien de la UAT”, indicó.

Por su parte, Anaya Alvarado agradeció a la UAT por la oportunidad de trabajar en conjunto en proyectos que serán de beneficio para ambas instituciones. Refirió que el acuerdo tiene como objetivo desarrollar cursos de capacitación a través del Centro de Formación para el Trabajo (CEFOT) del ITACE, y así contribuir con el desarrollo profesional de la Universidad.

Indicó también que se implementará el Sistema de Educación Dual a través del cual la UAT recibirá a los alumnos del ITACE en sus respectivos ámbitos de competencia, uniendo su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación de ese proyecto.

“Siendo esta una opción educativa de modalidad mixta, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza en la escuela y en la universidad, conforme al respectivo plan de estudios de nivel medio superior”, subrayó.

De igual forma, hizo uso de la palabra el secretario general estatal del Sindicato Único de Trabajadores de la UAT, Óscar Valdez Ávila, quien reconoció los esfuerzos de la Universidad por establecer, de manera permanente, esquemas que ayuden a mejorar las condiciones laborales de los miembros de ese gremio universitario.

