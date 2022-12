Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez consideró ilegal la manifestación de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento frente a Palacio de Gobierno, por lo que les advirtió que podría haber consecuencias.

Refirió que las manifestaciones que realizan los trabajadores sindicalizados están fuera de la ley, por lo que hizo énfasis en que habrá consecuencias legales para ellos.

“Ya se les dijo que no pueden emplazar a huelga, quiere decir que desde ahí les está diciendo el juzgado que están mal en todo lo que están pidiendo”, señaló.

El alcalde de Victoria mencionó que los trabajadores sindicalizados “incumplen algo que la autoridad les dijo: no se pueden manifestar, no se pueden ir a huelga, no pueden presionar a sus patrones, ya se los dijo y lo están haciendo, por lo que caen en la ilegalidad”.

Ante los hechos, solicitó a los burócratas municipales a “apegarse a los lineamientos, no se pueden manifestar y el que se manifieste también va a tener consecuencias legales de acuerdo a lo que dice la ley, porque les dijeron que no se podían manifestar”.

En relación con las peticiones al mandatario estatal para que intervenga en el conflicto, dijo que “el gobernador sabe escuchar todas las voces de Victoria, le gusta estar pendiente de los sucesos que atañen a la capital y a Tamaulipas, creo que sí los va a escuchar, pero la razón es la razón”.

Refirió que la reducción de aguinaldos a los trabajadores sindicalizados se hizo debido a los excesos del propio sindicato y se protegió a los que menos ganaban.

“Blindamos a los que menos ganan: 450 trabajadores que ganan de 11 mil pesos para abajo ganan todavía los 93 días de aguinaldo, claro que se lo transformamos en otra cosa, que son fondos de productividad, que se paga uno en junio y otro en noviembre”, aclaró Gattás Báez.