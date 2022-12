Por Agencias

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que dio instrucciones para dar con los responsables del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido la semana pasada.

En la mañanera de ayer, el mandatario planteó que en el caso es necesario considerar todas las hipótesis: desde que el ataque pudo ser ejecutado por un grupo de la delincuencia organizada hasta que sectores de la oposición lo planearon y lo llevaron a cabo como parte de un plan para desestabilizar la vida pública del país y con ello perjudicar a su gobierno, el cual, subrayó, “no es represor”.

De confirmarse esta segunda opción, consideró que se trataría de “una vileza”, aunque afirmó que no tendría efecto debido a que la ciudadanía está muy consciente.

Reprochó así la actuación de varios comunicadores: “Es lamentable lo de Ciro, porque no se pueden hacer conjeturas. Por eso estoy pidiendo que se haga la investigación a fondo y que se exploren todas las hipótesis. Pero a ver, (Jorge) Ramos, Denise (Maerker), (Joaquín) López-Dóriga, Carlos Loret (entre otros), ¿qué dijeron cuando asesinan a una periodista en Chihuahua (Miroslava Breach) a mansalva? ¿Qué dijeron cuando asesinan a un compañero periodista en Culiacán (Javier Valdez, ambos corresponsales de La Jornada)? ¿Hubo una manifestación así? ¿Qué dijeron cuando torturan en la televisión a (Israel) Vallarta? Nada. ¿Qué dijeron cuando censuraron a Carmen Aristegui? ¿Qué dijeron cuando censuraron y se tuvo que ir al exilio (José) Gutiérrez Vivó, porque pidió asilo a Estados Unidos? ¿Dijeron algo López-Dóriga, Ciro, Denise, Jorge Ramos?”

López Obrador recordó tener diferencias con esos periodistas, pero garantizó que tendrán respeto a su labor, porque en el actual gobierno “no somos represores (…) Llegamos aquí para acabar con las injusticias y para hacer realidad las libertades y lo saben. Por eso les recomendaría que ya no sigan haciendo el ridículo, porque no van a lograr nada; al contrario, se van a seguir hundiendo en el pantano de las mentiras, del hampa del periodismo porque, la verdad, es de lo más bajo aprovechar esta situación lamentable para hacer una campaña y culparme (del atentado). No, no tengo problemas de conciencia”.

Señaló que ha pedido a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a la titular de la fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, “que se vayan a fondo, que hagamos todo para saber lo que sucedió, quiénes participaron, quiénes lo ordenaron, con qué propósitos”.

El jefe del Ejecutivo volvió a manifestar su solidaridad con Gómez Leyva y descartó que por el momento la Fiscalía General de la República atraiga la investigación, pues consideró que la instancia de justicia local “es confiable” y su titular (Godoy) es una mujer “incorruptible. Le tengo toda la confianza, pero sí, (se debe) ir al fondo”.

Los más pobres “son leales”

También reveló que en la reunión que tuvo con empresarios hace unos días, Claudio X. González padre le preguntó, “en muy buenos términos”, por qué apostaba a la polarización y no a la unidad. López Obrador respondió “que no era polarización, que era politización, para empezar, porque cuantitativamente la mayoría de la gente estaba a favor de la transformación y que quienes no estaban a favor, aunque merecían todo nuestro respeto, eran una minoría”.

También contó que le dijo al empresario que la transformación del país no se logra con el apoyo de los empresarios, de los periodistas, de los “intelectuales orgánicos”, de la clase política ni con los del círculo rojo, sino con el de la gente. De ahí que apueste por auxiliar a los más pobres, primero por humanismo y, segundo, porque “son leales”.