Por Agencias

Ciudad de México.- Ante la polémica en torno a la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó su petición de que la UNAM dictamine en torno a quiÉn fue el que plagió ante la claras evidencias de similitudes en los documentos. Tras urgir a la UNAM a dictaminar si es posible este fin de semana, el Presidente censuró el “descontón” contra Esquivel, quien aspira a presidir la SCJN y se le identifica con su movimiento y el linchamiento mediático a la ministra.

Durante la conferencia el presidente deslizó que el objetivo central de sacar a la luz un hecho de algo ocurrido hace 40 años, es que el conservadurismo no quiere que Esquivel encabece la Corte:

“Tienen miedo, mucho miedo los del conservadurismo y sobre todo los transas, de que ella quede de presidenta porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación. ¿A quién quieren los conservadores?. O como se decía antes, de parte de quién, es este golpe. No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos, a ese quieren de presidente. Pero qué bien que la UNAM va a resolver este asunto y se aclare, ojalá lo haga pronto, antes del día 2”, cuando la SCJN elige a su nuevo presidente.

A pregunta expresa de que en otros países este tipo de denuncias inhabilitaría al involucrado, López Obrador respaldó la decisión de Esquivel de continuar en la búsqueda de presidir el Poder Judicial. “Podrá pasar en otros países pero yo no creo que deba de copiarse, hablando de plagios, procedimientos de otros países, cuando aquí tenemos una realidad muy específica”.

López Obrador dijo que el origen de toda esta información es un medio de comunicación ligado al conservadurismo. “Pienso que como hay un interés político de por medio, porque es evidente que todo ese escándalo se da en víspera de la elección en la corte, todo el mundo sabe que es aspirante a la presidencia. Lo mejor es que la UNAM dictamine. Les corresponde a ellos y que lo haga pronto.

-¡Es una persona honesta siendo que tiene este tema?

—En lo que a mi corresponde, lo que me consta, es que ha actuado con rectitud. La conozco a ella desde hace seis años y ha tenido una actitud consecuente. Nunca he recibido una queja. Además ha tenido cargos. Estuvo en el Tribunal Agrario, estuvo en el tribunal administrativo y lo de la tesis sale ahora y es muy sencillo, que la UNAM resuelva, pero no se puede con una nota de Loret de Mola descontarla-respondió.

Recordó que en la versión de la ministra, ella fue la víctima del plagio y está pidiendo que la UNAM haga una investigación y se llegue a fondo. Lo veo bien, por eso es sano que los especialistas de la UNAM sean los que determinen lo que pasó.

“Eso considero. Que resuelvan en la UNAM el asunto. Creo que debe de haber instancias de ética y además el tema lo amerita. Ayudaría mucho la UNAM quien un sentido o en otro resuelvan antes del 2 de enero. Lo puede hacer el rector es convocar al comité. Que busque la forma. Si es un asunto que va ayudar a la transparencia, son hechos no palabras. Sería bueno. Ese es mi punto de vista pero como imaginaron, pegamos el descontón y eliminamos a la ministra.

¿Respaldaría veredicto dela UNAM?

“Claro, porque tiene que probar. Es un dictamen. Lo que no se puede, de ninguna manera, es juzgar como lo están haciendo con los medios. Como era antes y ahora en su apogeo, el linchamiento político. A los adversarios, en este caso a nosotros y los que consideran que están cercanos a nosotros”. (Alonso Urrutia y Emir Olivares/La Jornada).