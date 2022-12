Por Agencias

Ciudad de México.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados aprobó en comisiones de Transparencia y de Justicia una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que -alertó la oposición- pretende dirigir la elección del titular de ese órgano de justicia, para la magistrada de la tercera sección, Natalia Téllez Torres Orozco.

El cambio a la ley se realizó a partir de una iniciativa del Presidente, que plantea permitir a los integrantes de dicha sección participar en la competencia por la titularidad de la sala superior.

Actualmente, la tercera sección está integrada solo por dos magistrados: además de Téllez Torres, Julio Ángel Sabines, que la preside. La iniciativa incluyó un artículo transitorio, que, por su dedicatoria a Téllez Torrez Orozco, había sido sacado del proyecto de dictamen, pero a propuesta del diputado Alejandro Robles (Morena) se volvió a incluir este jueves en la redacción.

El texto señala: “En el supuesto de que las y los magistrados de la Sección Tercera participen por primera vez en la elección para ocupar la titularidad de la Presidencia, la postulación se realizará, por única ocasión, por orden de prelación conforme a los criterios de antigüedad y equidad de género”.

La magistrada fue ratificada por la Cámara de Senadores en abril de 2021 y Sabines en junio del mismo año.

Durante una ríspida sesión este día, el diputado Alejandro Robles (Morena) revivió el artículo transitorio, que se incluyó en una votación dividida. PAN y PRI objetaron la ruptura del acuerdo por parte de la bancada guinda, que la tarde del lunes había aceptado retirarlo del proyecto.

“Esta reserva es inaceptable, es una falta de honra de los acuerdos. Es una simulación y no podemos estar en favor. Quieren influir en la elección de la presidencia (del tribunal), porque solo hay una mujer con más antigüedad en la sala”, cuestionó el presidente de la Comisión de Transparencia, Juan Carlos Romero Hicks (PAN).

Su compañera de bancada, Patricia Terrazas dijo que, si bien está en favor de la paridad de género y que en los tribunales participen mujeres, “esta reforma también disminuye los requisitos la experiencia, y la preparación de los magistrados. Ahí no importa si son mujeres u hombres, lo relevante es que tengan experiencia.

Si las mujeres no tienen capacidad, no podemos dar el puesto por falta de capacidades”.

Reprochó que se volviera a incluir el transitorio que ya se había retirado: “Se reinstauró el traje a la medida”.

Terrazas explicó que la reforma prevé que solo con constancias certificadas se dé como válida la experiencia, “sin justificar la trayectoria profesional y académica para que sea valorada en el proceso” de selección.

“Con una simple cartita se busca dar esa responsabilizad a alguien que no lo merece. No se pueden otorgar espacios porque son amigos de alguien. ¿Qué no estamos en una comisión anti corrupción? ¿Con qué cara van a votar esto? Porque la falta de capacidad también es corrupción”.

Mientras se realizaba la votación en ambas comisiones, se escuchó la voz de una diputada que participaba vía remota: ¡Qué vergüenza!

El panista Éctor Jaime Ramírez consideró la reforma una simulación franca, porque mientras las comisiones sesionaban, en el orden del día ya estaba considerado el dictamen para debate en la sesión ordinaria de hoy”.

Para sacudirse las críticas, Alejandro Robles dijo que no conoce a la magistrada. Ramírez Barba reviró: “No se ocupa mucha inteligencia. Ni modo que no sepa quién es la magistrada. Que busque en Google. Y si no sabe cómo, que les pida a sus hijos o a sus nietos”.

La priísta Carolina Viggiano definió que se trata de una “reforma con dedicatoria, que viola la autonomía” del tribunal”. Cuestionó la aplanadora de Morena para votar el dictamen. “Es una reforma inoportuna, a todas luces tiene dedicatoria. Vamos a la discusión, pero con verdadera inteligencia, respeto y sin buscar que se aplique la mayoría”.

El dictamen se envió a la Mesa Directiva, donde se prevé sea discutido hoy mismo.