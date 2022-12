Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El paso de la Navidad, si nos atontamos, más que traernos paz, felicidad y momentos que se pudieron disfrutar con la familia, nos dejará temblando las carteras, y no es juego, de acuerdo con los expertos estas fiestas decembrinas, proporcionalmente hablando, serán las más caras en 25 años, la inflación y los problemas de dinero que se tuvieron durante el 2022 van a contribuir a ello.

Esa es una triste realidad, los precios de los productos de la canasta básica, los regalos, y hasta lo que tradicionalmente se sirve en las mesas la noche del 24 de diciembre andan por los cielos y no crea que tienen mucho que ver con Dios, a menos de que se trate de matarnos de hambre a ver si llegamos pronto con Él, no, solo se trata de que no hemos aprendido a gastar, ni a comer, menos a obligar a nuestros políticos a hacer bien su tarea para que la economía sea más estable y más amable con quienes menos tienen.

Por eso la recomendación de que cuide su cartera, no gaste en lo que no tiene, busque regalos más idóneos para los niños y procure servir en las reuniones los alimentos de temporada, en síntesis, evite despilfarrar lo que se ha ganado con tanto esfuerzo.

Mire, al final el regalo que le compre a sus hijos que son pequeños no le va a durar mucho, a veces es para llorar que se esfuerce en comprarle juguetes electrónicos para que en su primera oportunidad los metan al agua o se les caigan y vuelen pilas y partes por donde quiera, así son los niños, no solo los de usted, sino la generalidad, y tampoco se trata de mala suerte o descuido, es su naturaleza que no hemos podido entender al grado de que no somos capaces de regalarles cosas que cuesten menos a sabiendas de que serán desechables.

Hay algo más que observar en todo lo que ocurre en estas fiestas, la verdad solo somos víctimas de la mercadotecnia, los regalos no son una obligación religiosa, ni social, nada pasa si no llegan y menos cuando se batalla mucho para conseguir dinero.

Porque ese es el problema, el dinero, darse una vuelta por las jugueterías, por las tiendas de electrónicos, por las agencias de celulares o aparatos de comunicación, nos hace temblar, se pone nerviosa nuestra cartera porque todo está por las nubes.

Y si en las tiendas de autoservicio, con los precios de los productos de la canasta básica uno se espanta y cree que los empresarios han abusado, lo relacionado con los juguetes, con los regalos, con todo lo que tiene que ver con la celebración navideña lo rebasa, exacto, esto último ya parece un asalto en despoblado…

MUERTE A LA SUPERFISCALIA…

En comisiones del Congreso del Estado, en la Comisión Permanente del mismo también, ya se le dio muerte a la Superfiscalía que se creó por órdenes del prófugo exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la cita ahora es para el próximo jueves, día en el que fueron convocados todos los Diputados a una sesión extraordinaria para darle formalidad al asunto qué, hasta hoy, se estima será aprobado por mayoría.

La verdad es una aberración la forma como se diseñó esa superfiscalía, prácticamente tenía más poder que el propio gobernador ya que entre sus facultades hasta podía disponer quien si y quien no le podía vender al gobierno, a quien se podía contratar.

También tenía en sus manos la Unidad de Inteligencia Financiera que, en teoría, sirve para evitar que funcionarios como ellos se enriquezcan a la sombra del poder, haciendo negocios turbios con la protección de este.

Cosa peor, hasta un grupo de choque, o de defensa le habían asignado al pretender que los GOPES estuvieran a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, eso, más el C-4, el C-5 y hasta la unidad de inteligencia que en teoría son una tarea ejecutiva, de la Secretaria de Seguridad Pública.

Es claro que el trabajo por parte de la cuarta transformación no ha ido tan rápido como lo deseábamos los tamaulipecos, la gran mayoría que ya esperaba que para estas fechas estuvieran ante los jueces o tras las rejas quienes nos saquearon, quienes nos dejaron en muladares que llamaban ciudades, sin embargo también hay la certeza de que los cambios tienen fuerza, se están realizando conforme a la ley, sin violentar procesos ni arrebatar, es decir, serán más duraderos y firmes en las decisiones que se tomen y la justicia llegará más tarde que temprano.

Vendrán seguramente los actos de resistencia de quienes no se quieren ir, el sagrado derecho al pataleo de quienes no entienden que el pueblo no los quiere y por ello los echo a patadas del poder, porque no cumplieron, sin embargo, cada día van más cuesta arriba los cabecistas, sobre todo, porque cada acto que realicen hoy se les reflejará en las urnas el próximo 19 de febrero, más aún, el próximo 2024, y si, esas son las razones más firmes por las cuales ya no hay duda que se le dará muerte a la Superfiscalia…

DESTACAN ALUMNOS DE LA UAT A NIVEL NACIONAL… El grupo de incubación que conforman estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) el estatus de Mesa Directiva Local para la gestión 2023.

Después de un año de gestión, el IMEF tuvo a bien otorgar el estatus de mesa oficial al grupo de alumnos de las distintas carreras que se ofertan en dicha facultad de la UAT, líderes universitarios comprometidos con los entornos económicos, financieros, empresariales y ambientales que, por medio de proyectos de impacto social, impulsarán la transformación del país y el desarrollo profesional humanamente.

Mediante esta organización estudiantil se potencia la transformación de socios en agentes de cambio, a través de la generación de valor cultural, humano, académico y profesional en el ámbito financiero; conscientes del impacto sustentable que crean y transmiten al ser partícipes de acciones que contribuyen a su comunidad.

La Mesa Directiva Local UAT-FCAV actualmente está integrada por los estudiantes Daniel Humberto Hernández Bolado, Leslye Cecilia Vega Martínez, Selene Jaqueline Bernal Catache, Jocelin Astrid Torres González, Damaris Lucina Rocha Tirado, Karla Maritza Arriaga Rodríguez, Jesús Eliut Terán Yáñez y Jorge Antonio Lara Trujillo.

El IMEF es una asociación civil sin fines de lucro referente del conocimiento, la investigación, la difusión y el intercambio de las mejores prácticas de gestión financiera y económica con enfoque social en México, su objetivo es maximizar la entrega de valor para sus asociados, sus organizaciones y el país con una operación eficiente, integrada y con solidez financiera.

Mediante esta vinculación, la Universidad contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios en México, aporta al desarrollo profesional de los ejecutivos de finanzas y profundiza en las aportaciones de profesionalización e institucionalización de las empresas y entidades en general.

