Por Agencias

Ciudad de México. César Montes, zaguero mundialista con la selección mexicana en Qatar, se despide del Monterrey con la tranquilidad de haber conquistado cinco títulos, incluido un trofeo de Liga y dos Concachampions. Su siguiente destino es el Español de Barcelona, club en el que han militado elementos como Diego Reyes, Héctor Moreno y Francisco Palencia, donde cumplirá la me-ta que se propuso en una operación que ronda 8 millones de dólares, según medios locales.

La formalización de su traspaso, anunció el club regiomontano en redes sociales, estará sujeta a los exámenes médicos que Montes, de 25 años, deberá superar hoy satisfactoriamente en España. Luego de pasar las fiestas navideñas en familia, el sonorense viajó ayer para cumplir con el últi-mo trámite.

“Informamos a nuestra afición que hemos llegado a un acuerdo para transferir al jugador al Español de Barcelona”, indicó el club regio en un comunicado.

Desde su debut en agosto de 2015, el canterano de Rayados acumuló 264 partidos y marcó 13 goles, entre ellos el primero en la historia del estadio BBVA, construido ante la demolición del viejo Tecnológico. En su palmarés destacan una Liga (2019) y dos Copas Mx (2017 y 2020), además de las conquistas en la Liga de Campeones de Concacaf (2019 y 2021) que lo llevaron al Mundial de Clubes.

Antes de poner rumbo hacia el Viejo Continente, el defensa de 1.91 metros reflexionó sobre lo acontecido después del Mundial, donde pudo medir sus fortalezas y debilidades frente a los considerados mejores delanteros del planeta.

“Está claro que es un nivel diferente”, aceptó con pesadumbre. “Pero ¿por qué no tratar de salir a buscar nuevas experiencias? Sé que no es nada fácil, he vivido el proceso, pero al menos, intentarlo estaría muy bien para nuestro futbol”.

Como internacional, Montes ha vestido en 44 ocasiones la camiseta absoluta de la selección mexicana, agregando este año su primera participación en una Copa del Mundo. No obstante, la experiencia de haber sido eliminado en la fase de grupos –por primera vez desde 1978– aceleró los planes de salida del defensa.

“Hace algunos años había más de 11 mexicanos en el futbol europeo y el resultado fue el mismo. No sé si realmente sea el camino, pero el futbol de allá es más exigente porque compiten sólo los mejores. Mi objetivo siempre fue claro y ahora se cumple. Estoy agradecido con el Monterrey. Es una negociación que bien se pudo dar en el pasado, pero hoy le tocó al Tato (Noriega) como presidente del club”, concluyó.

Dirigidos por el ibérico Diego Martínez, los Periquitos se ubican en la decimosexta posición de la liga española con 12 puntos en 14 jornadas, sólo uno arriba de los puestos de descenso. Tras su participación en Francia 98, el ex mediocampista del América Germán Villa abrió la puerta para que otros mexicanos defendieran sus colores. Así, llegaron en diferentes etapas Juan Francisco Palencia, Héctor Moreno y Diego Reyes, además del ex seleccionador nacional Javier Aguirre, quien en 2014, como técnico, salvó al club de perder la categoría.