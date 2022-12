Por Agencias

Chetumal, QR.- La crisis que atraviesa Perú es producto del golpe del conservadurismo, “de los mandamases que son clasistas, racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan, son las élites, las oligarquías”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre la solicitud de la Cancillería peruana para abstenerse de referirse a la situación en ese país, el mandatario reiteró sus críticas al golpe que destituyó a Pedro Castillo como presidente, atribuyéndole a la hegemonía de los grupos económicos acostumbrados a robar y empobrecer a los pueblos.

En Perú, estos grupos de poder tienen el control completo de los medios de información y del congreso, por eso no les importa convocar a elecciones generales hasta 2025. Aseguró que según los sondeos, el congreso no tiene el respaldo popular, por eso no les interesa convocar a elecciones en el corto plazo para sortear la crisis.

En este contexto, reiteró que en su próximo encuentro con el presidente Joe Biden planteará apostar por la integración regional sin injerencismo, que ya no haya un poder hegemónico que quite y ponga gobiernos en América Latina.

“Que no haya injerencismo, que no sucedan esas cosas como la del Perú, estén involucrados o no los estadunidenses en Perú. Hay sospechas porque el primer mensaje después de la destitución fue el de la embajadora. Y luego cuando declaran el estado de emergencia, va la embajadora a entrevistarse con la Presidenta, en el palacio de Lima. Ya no poner o quitar gobiernos al antojo de nadie”. (Europa Press).