Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) deberá someterse de nuevo a un juicio, debido a que por medio de la ejecutoria 188/2020, magistrados federales confirmaron sentencia de amparo en favor del padre de un fallecido, a quien el órgano federal demandó en juicio hipotecario, y por tal motivo no pudo ser localizado (estaba muerto) para que se defendiera en el juicio, que ahora deberá empezar de nuevo.

El magistrado Víctor Pedro Navarro Zárate, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria mediante la cual se determinó que el Juez no concedió el amparo, no porque el emplazamiento por edictos del 21 de marzo de 2013 no cumpliera con el artículo 67, fracción IV, del Código de Procesal Civil de Tamaulipas, sino porque mediante resolución de 30 de julio de 2019, se declaró formalmente la presunción de muerte del demandado a partir del mes de septiembre de 2010.

El cinco de octubre del 2020, el Juzgado Decimotercero de Distrito en Madero emitió sentencia por medio de la cual otorgó amparo al padre de un hijo fallecido, para el efecto de que el Juez Primero Civil de Altamira deje insubsistente el emplazamiento por edictos realizado al fallecido y todo lo actuado con posterioridad, entre ello el remate de una casa. El caso es que hasta la última actuación el INFONAVIT presentó recurso de revisión.

El magistrado Carlos Martín Hernández, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que es irrelevante que el INFONAVIT manifieste que la resolución de treinta de julio de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Cuarto Familiar de Tamaulipas, que declaró formalmente la presunción de muerte de (…) no se encontraba registrada en el Registro Catastral del Estado de Tamaulipas, y Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, para que pudieran llamar al demandado al juicio natural.

Debe destacarse que, ante la imposibilidad de establecer una fecha cierta de la muerte de una persona desaparecida, deberá tenerse como tal aquella en que se denunció la ausencia como víctima de la presunta comisión de un delito de la persona de que se trate, ya que en la actualidad es un hecho notorio que existe un elevado número de casos de personas desaparecidas en el país, ante lo cual el pleno judicial negó el amparo al organismo federal.

En este caso, el 15 de mayo del 2012, el INFONAVIT promovió juicio hipotecario contra el fallecido, demandando el vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento de crédito por incumplimiento de pago. El 26 de septiembre del 2013 el Juzgado Primero Civil de Altamira emitió sentencia de juicio hipotecario y condenó al demandado (fallecido) a pagar 161 mil 854 veces el salario mínimo mensual vigente para el Distrito Federal, y al no pagarlos se aprobó el remate del lote de vivienda en Tampico.

Al llegar el día del desalojo del predio, el padre del fallecido se enteró de tal juicio hipotecario y recurrió al juicio de amparo, el cual fue otorgado el cinco de octubre del 2020 por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Ciudad Madero, porque el demandado (fallecido), nunca fue encontrado y citado a juicio para que se defendiera. El INFONAVIT presentó recurso de revisión, pero los magistrados federales confirmaron la sentencia de amparo.

Ahora el juicio hipotecario deberá empezar de nuevo y el padre del fallecido deberá acudir a presentar su defensa sobre el predio donde se encuentra la casa.