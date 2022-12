Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas,. Para dimensionar avances en la administración pública en cuanto a proyectos y cumplimiento de metas, si se actúa con seriedad y profesionalismo, tiene que haber congruencia en cuanto al decir y hacer.

Significa no caer en la tentación de darle “atole con el dedo” a los representados (a la clientela dirían algunos).

Mentir a la población, con rollos efectistas y estrategias mediáticas, para que no salga a flote la verdad es detestable.

Esto es lo que hizo durante su mandato el ahora ex Gobernador panista, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Y es que en su desquiciamiento trato de vender la imagen de que sus viajes frecuentes a los Estados Unidos de Norteamérica y, en lo específico al estado de Texas, eran para atraer inversiones y fortalecer la relación de la entidad con los vecinos del norte.

La cierto es que dicho personaje no puede acreditar nada que no sea el turismo político y no se duda que, en sus frecuentes giras al extranjero, haya efectuado negocios pero no a favor de los tamaulipecos sino para él, su parentela y socios.

Fue tal la soberbia de GARCÍA CABEZA DE VACA, que no utilizó los canales diplomáticos de nuestro país para tener encuentros con los adinerados “gringos”.

En efecto, no se sabe de ninguna reunión con el Embajador de México en los Estados Unidos, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN.

De modo que el “distinguido” militante albiceleste, que en la actualidad anda huido para evadir una orden de aprehensión emitida por un juez federal, se paso de listo al tratar de “apantallar” al respetable sobe sus relaciones con autoridades y empresarios estadounidenses.

En contraste con el engaño cabecista tenemos la gira reciente, por los E.U., del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

De entrada, el mandatario estatal acudió a Washington en donde fue recibido y apoyado por el Embajador, MOCTEZUMA BARRAGÁN, en base al acuerdo que se tomó con el titular de Relaciones Exteriores, MARCELO EBRARD CASAUBÓN, cuando estuvo el Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su gabinete, en la capital tamaulipeca, para apoyar al Gobierno de VILLARREAL ANAYA.

Por ello se dieron encuentros con empresas globales a las que AMÉRICO expuso las ventajas competitivas que ofrece Tamaulipas en coordinación con el Gobierno de la República.

Destacan las reuniones con integrantes de la Cámara de Comercio de los E.U. y con la Asociación de Negocios de Texas.

Y como muestra de la marcada diferencia de lo que hace una gestión seria y responsable, se tienen 7 proyectos comprometidos en el sector automotriz, eléctrico y electrónico y de semiconductores junto al ofrecimiento, de parte de la cadena Walmart, para abrir 8 tiendas más en localidades tamaulipecas.

Queda para el registro que VILLARREAL ANAYA, en su primera gira por tierra estadounidense, concretó lo que un gobierno embustero y corrupto no llevó a cabo en un sexenio pese al dispendio del erario público.

De modo que AMÉRICO bien pueda restregar a sus antecesores que lo hizo bien y a la primera. O muy al estilo lopezobradorista: “no somos iguales”.

Por cierto, con la visita de trabajo del Gobernador también se tapó la boca de los hacedores de la guerra sucia que sostuvieron, durante la contienda electoral pasada, que VILLARREAL ANAYA tenía demandas en los E.U.

Ni más ni menos que una de tantas falacias que fueron cayendo por su propio peso. Ahora si que trabajo y honorabilidad mató a grilla barata.

Pero no solo destaca lo realizado al otro lado de El Bravo, sino que, en el ejercicio de Gobierno y sin mayor alharaca, AMÉRICO cumplió a los productores agrícolas por lo del trasvase del agua de la Presa el Cuchillo a la Marte R. Gómez.

Además, en la ruda de prensa de éste lunes en Palacio de Gobierno, el mandatario informó que el saqueo que se detectó en las dependencias, luego del proceso de entrega-recepción, es de 500 millones de pesos.

En ese sentido, ya se interpusieron 18 denuncias y, en total, son 35 ex funcionarios que tendrán que responder ante la justica por delitos de peculado, coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Las secretarías que evidencian marcadas irregularidades son, entre otras, Obras públicas, Bienestar Social, Salud y en la General de Gobierno, en las cuales despacharon CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, YALHEEL ABDALA CARMONA, GLORIA MOLINA GAMBOA y GERARDO PEÑA FLORES, en forma respectiva.

Es muy probable que a los cabecistas les hagan efectivo aquello de que… “el que la hace la paga”.

AL CIERRE

+.-Confirmado: VILLARREAL ANAYA estará en la toma de protesta de ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, nuevo dirigente de la Sección 30 del SNTE.

El evento es éste martes a las 12:00 horas en el Salón de Convenciones del SARTET.

+.-Dan para atrás a la Ley de Aguas que se confeccionó, en su momento, a petición de GARCÍA CABEZA DE VACA, con el propósito de atracar a los organismos del agua y drenaje de los municipios del estado.

Tres diputadas panistas respaldaron la enmienda a la ley y, junto a la bancada morenista, establecieron la diferencia.

Ni modo que se quejen las luminarias del PAN. Lo único que hicieron sus “compañeras” fue respetar la voluntad popular.

Parece que la 65 Legislatura volverá al camino del bien….