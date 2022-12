Por Agencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a las aerolíneas comerciales utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para que no se sature el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque aunque digan que no “hay una especie de resistencia” a operar en la nueva terminal. Al mismo tiempo, dijo que ya se cuenta con el avalúo del pago que se les propondrá a los ex trabajadores de Mexicana de Aviación para comprarles los derechos de la marca y que pueda lanzarse la aerolínea militar con ese nombre.

Durante su conferencia, el mandatario se refirió a las operaciones aéreas, en la cual anunció que “lo del cabotaje para que se permita que empresas aéreas extranjeras puedan traer pasaje y llevar a cualquier lugar del interior del país. Eso lo estamos dejando al final porque lo que queremos ver es que se haga un esfuerzo, convencer, ni imponer nada”.

López Obrador dijo que se pretende que este mismo año se les liquide a los trabajadores el pago para poder utilizar la lanzar la nueva aerolínea. “y ya tendríamos la marca y para el año próximo, ya estariamos esperando, ya con Boeing, se van a alquilar aviones se está trabajando en eso”. Aseveró que la empresa que operará esta aerolínea será la misma que ya está administrando el AIFA y el que se encargará de administrar las terminales aéreas en Tulum, en Chetumal, Palenque y además el Tren Maya.