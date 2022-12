Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cuando Diana ingresó a la carrera de Ingeniería en Telemática –Agronomía de la UAT- a finales del 2004, no dejaba de pensar si había tomado la mejor decisión respecto a seleccionar a su “alma madre”.

En la casa de cultura, un porrismo encumbrado 25 años atrás daba sus últimos coletazos de agonía, y mentes perversas de Nuevo León desalentaban la matrícula con aquella frase que caló hondo e hirió sentimientos locales: Solicito profesionista, que no sea egresado de la UAT.

-Dudé un poco en lo que quería ver como mi futuro. En muchas publicaciones decían: Se busca profesionista en tal carrera ¡excepto de la UAT!.

A casi 20 años de distancia lo sigue teniendo presente:

-Era como una de mis preocupaciones. Me decía ¿pero qué voy a hacer entonces?. Llegué a ver anuncios así, y fue como un shock para mí.

Sin embargo Diana Karlen Ramos Ramírez, quien venía del CBETIS 24, siguió adelante con su proyecto de formación académica, razonando en que “cuentan mucho más las ganas que le eches al estudio”.

-Si no tienes actitud de seguir aprendiendo y esforzarte, es difícil que alguien te note. Si tienes un buen nivel académico, entonces creo que las personas, aunque no tengan puros dieces, con la experiencia vienen oportunidades.

La reconfortaba que su padre, José Luis, había estudiado veterinaria en la Universidad de Tamaulipas y su futuro fue de éxito. Su madre, contadora, también por la UAT. Los superó.

Una vez egresada, Diana no dejó ir las oportunidades. Para orgullo personal, de la familia y también de su alma máter, desde hace tres años trabaja para una empresa especializada en sistemas hospitalarios, en Suecia, un país altamente desarrollado de Europa del Norte.

Cumple sus sueños. Difícilmente volverá a radicar a la capital de Tamaulipas. Piensa que con los años puede regresar a México pero no sabe cuándo ni dónde. Es muy pronto.

Dice el refrán que nadie es profeta en su tierra. Ella lo es en tierras lejanas. Como profesionista ha llegado a donde muy pocos victorenses han escalado. Con ahínco, con sueños y motivaciones labró su propio futuro.

-Quería viajar, conocer otras culturas, personas de diferentes nacionalidades, cómo viven, qué comen, cómo crecieron y se desarrollaron. Eran parte de mis motivaciones para estudiar y trabajar, seguir buscando oportunidades fuera de Victoria si aquí no se te abrían las puertas.

El apoyo de sus padres, José Luis Ramos Delgado y María de Lourdes Ramírez, fue esencial. Ella quisiera estar más tiempo con ellos pero la distancia le permite visitarlos cada año.

De 38 años, Diana tiene dos hermanas, Leslie y Estefanía, recién egresadas la primera con licenciatura en Educación y la segunda en Derecho.

LA RUTA DEL ASCENSO: CDMX, BRASIL E INGLATERRA

A los jóvenes, a los estudiantes y recién egresados, les recomienda la ruta que siguió ella, la del estudio, esfuerzo, “echarle ganas” y aprender más incluso de lo que el trabajo te obliga.

En sus inicios laboró para el Hospital de Alta Especialidad de Victoria. La siguiente oportunidad fue en Siemens en la ciudad de México, desde donde participó en echar a andar el sistema hospitalario en el Naval de la CDMX; Zumpango, Tlalnepantla y Toluca en el Estado de México.

Ya no se desligaría del software para áreas de salud. Vinieron proyectos más globales, principalmente en Aruba, Brasil e Inglaterra, pasando por capacitaciones en España y Alemania.

Luego la suerte de ir a Suecia en 2019.

-Apliqué y me fui para Suecia a implementación de sistemas hospitalarios, pero específicamente para el proceso de medicamentos. Es donde estoy, un proyecto en lo que se llama la región de Gotemburgo (la segunda ciudad más poblada del país).

-¿Hay más mexicanos en el grupo?

-No. Son más personas de Estados Unidos, Medio Oriente y Brasil.

-¿Te quedas por allá?

-Estoy contratada, me puedo quedar si es lo que quiero, o puedo buscar porque una firma de los Estados Unidos, de Austin, acaba de comprar la empresa en que yo estaba. Hay oportunidad de ir a otras posiciones o apoyar en otros países.

-¿Nostalgia por Victoria? Y esta originaria de la Ciudad de las Cotorras sonríe ampliamente.

-¡Siempre la comida!, los amigos, porque no es lo mismo. Incluso yéndose a la ciudad de México o al Estado de México la comida es diferente. En otros países muy muy diferente.

Extraña también la calidez del mexicano, comenta, porque los suecos son más fríos. No se integran tanto a su sociedad.

-Mexicanos que vivan en Suecia ¿hay en otras organizaciones?

-Sí, sí hay. Conocimos a un grupo y con los que convivimos más frecuentemente, ellos son de otra empresa. Como quiera se convive y al menos se siente el ambiente un poco más como en México… Hablan Español.

-¿Te tocó, te afectó la Pandemia de Covid?

-No. A mi la verdad me hizo bien el estar un poco más en casa, trabajando. Donde vivo y a donde trabajo tenía que viajar en tren. De esa ciudad son como dos horas y media, me quedaba toda la semana en el proyecto y luego ya regresaba. Con la pandemia podría estar más tiempo en casa.

-¿Qué idioma manejan allá?

-Ellos todos hablan sueco, pero son muy buenos hablando inglés.

Para las personas que tienen la tecnología como carrera, hay mucha oportunidad en Suecia. Contratan a personas foráneas y sobre todo latinos que van a trabajar en el área de Tecnologías de la Información.

-¿Ya te adaptaste?

-Más adaptada. Uno siempre extraña y añora porque incluso cuando me fui de Victoria a ciudad de México, añoras la comida, clima, personas, pero te adaptas y vas tomando un poquito de cada lugar.

-¿Haz pensado en la nacionalidad sueca, se puede?

-Sí se puede. Lo he pensado. Después de cinco años ya puedes aplicar para la nacionalidad.

-¿Regresar a Victoria?

-No creo. Por lo pronto no. En un futuro sí me gustaría regresar a México. Todavía no se a qué parte de México pero me gustaría. Uno aprecia a México mucho más cuando está fuera. Claro, también vez sus contras pero igual todo lo bueno que tiene en comparación de otros países.

-¿Vienes poco a México?

-Una vez al año, nada más.

-Ahorita ¿ya comiste nopales? ¿chochas?

-¡Todavía no!. Allá a veces se compran enlatados…

Diana es victorense, se crió con agua de La Peñita pero aquí no encontró las oportunidades del futuro profesional que anhelaba… Algún día podría volver a vivir a esta tierra de sus amores.